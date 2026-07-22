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22 июля 2026 в 12:06

Жителям многоэтажки в Киеве пришлось своими силами готовить дом к зиме

Жители многоэтажки в Киеве самостоятельно начали готовить дом к зиме и холодам

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Жителям киевской многоэтажки приходится своими силами своими силами готовить дом 1970-х годов постройки к зимним отключениям отопления и электричества, сообщил телеканал «Киев24». При этом в квартирах преимущественно проживают пожилые люди и арендаторы.

Старый 17-этажный дом, построенный в 1970-х годах, готовят к зиме собственными силами: жители постепенно утепляют бетонные стены, приобрели генератор и инвертор, а лифты планируют обеспечивать электроснабжением даже во время продолжительных отключений электроэнергии, — рассказали журналисты.

При этом обитатели квартир не могут оплатить масштабные работы по подготовке дома к зиме. Вместо этого они добились перераспределения взносов на содержание придомовой территории, чтобы утеплить стены и закупить генераторы.

Ранее военный аналитик и волонтер Тарас Чмут заявил, что предстоящая зима будет очень тяжелой для жителей Украины. Он призвал каждого задуматься о возможном переезде уже сейчас. По словам волонтера, при смещении внимания с конфликта на политику страна не сможет должным образом подготовиться к зимнему периоду.

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