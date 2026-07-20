Украинцев призвали задуматься о переезде до наступления зимы Военный аналитик Чмут призвал украинцев подумать о переезде на зиму

Военный аналитик и волонтер Тарас Чмут заявил, что предстоящая зима будет очень тяжелой для жителей Украины, передает издание «Страна.ua». Он призвал каждого задуматься о возможном переезде уже сейчас.

По словам Чмута, при смещении внимания с войны на политику страна не сможет должным образом подготовиться к зимнему периоду. Аналитик считает, что этот вопрос особенно актуален для жителей городов. Он рекомендовал задуматься о возможном переезде уже сейчас.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что настал подходящий момент для переговоров по Украине. Он выступил с призывом к диалогу после заседания стран «коалиции желающих» в Париже. Политик уточнил, что европейские страны готовы к переговорам при поддержке Евросоюза и США.

До этого депутат Госдумы Анатолий Вассерман выразил мнение, что украинские земли должны вернуться в состав России. По его словам, только в этом случае будут выполнены задачи специальной военной операции и обеспечен мир. Парламентарий считает, что нынешняя украинская государственность основана на искусственном пропагандистском нарративе.