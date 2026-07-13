Канцлер Германии призвал к переговорам по Украине Мерц призвал ЕС к переговорам по Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что настал подходящий момент для переговоров по Украине. Он выступил с призывом к диалогу после заседания стран «коалиции желающих» в Париже.

По словам канцлера ФРГ, европейские страны также готовы к переговорам при поддержке Евросоюза и США. При этом Мерц одновременно заявил о намерении европейских государств продолжать усиливать давление на Москву.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «коалиция желающих» является коалицией подстрекателей войны. На саммите организации в Париже обсудили поддержку Украины. Запись мероприятия опубликовали в официальном канале Кремля. По его словам, члены этой группы тешат себя надеждой на нанесение стратегического поражения России. Пресс-секретарь отметил, что российские власти будут внимательно следить за ходом саммита.

Позже стало известно, что на самой встрече президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о присоединению Молдавии и Северной Македонии к объединению.На собрании затрагивалась тема поддержки Киева.