Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
13 июля 2026 в 23:51

Канцлер Германии призвал к переговорам по Украине

Мерц призвал ЕС к переговорам по Украине

Фото: IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что настал подходящий момент для переговоров по Украине. Он выступил с призывом к диалогу после заседания стран «коалиции желающих» в Париже.

По словам канцлера ФРГ, европейские страны также готовы к переговорам при поддержке Евросоюза и США. При этом Мерц одновременно заявил о намерении европейских государств продолжать усиливать давление на Москву.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «коалиция желающих» является коалицией подстрекателей войны. На саммите организации в Париже обсудили поддержку Украины. Запись мероприятия опубликовали в официальном канале Кремля. По его словам, члены этой группы тешат себя надеждой на нанесение стратегического поражения России. Пресс-секретарь отметил, что российские власти будут внимательно следить за ходом саммита.

Позже стало известно, что на самой встрече президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о присоединению Молдавии и Северной Македонии к объединению.На собрании затрагивалась тема поддержки Киева.

Европа
Германия
Украина
Франция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ВСУ раскритиковали главу Минобороны Украины
Воздушная тревога охватила сразу семь областей Украины
«Голос», буллинг, скандальный развод с мужем-хоккеистом: как живет Пелагея
Канцлер Германии призвал к переговорам по Украине
Трамп сделал новый шаг к ужесточению санкций против России
Молдавия и Северная Македония присоединились к «коалиции желающих»
Трамп рассказал о силе будущих ударов США по Ирану
Трамп анонсировал обращение к своему народу
Баканов рассказал об отношениях Роскосмоса с NASA
Несколько судов попали под обстрел в Ормузском проливе
Трамп уведомил конгресс о новых ударах США по Ирану
КСИР уничтожил два беспилотника США над Ираном
Число уничтоженных у Москвы БПЛА достигло 33
В ДНР восемь человек погибли при атаках дронов ВСУ
В московской больнице началась эвакуация после пожара
В Турции мужчина домогался детей на стримах и заставлял их раздеваться
Китайский автогигант готовит новый ход против Европы
Суд Дагестана вынес приговор по делу о гибели девушек в «Доме ужасов»
Лерчек слегла, но ей не верят: слово за судом — будет домашний арест?
В России резко сократилась посещаемость заведений общепита
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача
Здоровье/красота

Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.