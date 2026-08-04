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04 августа 2026 в 16:23

Россиянам раскрыли секреты выбора хорошего арбуза

В Роскачестве развенчали миф о связи сухого хвостика арбуза с его спелостью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Популярный метод определения зрелости арбуза по звуку от постукивания не дает гарантии качества, как и выбор плодов только с сухим хвостиком, заявила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева на пресс-конференции в ТАСС. Эксперт пояснила, что восприятие слухового тона сильно отличается у разных людей и напрямую зависит от их возраста. Лучше будет при выборе плода обращать внимание на матовую корочку с четко выраженными полосами, передает корреспондент NEWS.ru.

Еще одним важным показателем спелости служит земляное пятно. По словам специалиста, чем оно ярче, тем лучше арбуз вызрел на бахче. При этом традиционное сжимание плода до хруста Роскачество не рекомендует, так как оно разрушает внутреннюю структуру.

Хруст может означать, что рвутся межклеточные связи, сок начинает выделяться и вытекать. Те, кто будет потом покупать этот арбуз, не получат продукт в товарном виде, — предупредила Саратцева.

Отдельно спикер затронула тему портативных нитратомеров, видео с которыми стремительно набирают популярность в социальных сетях. За годы исследований эксперты организации не обнаружили ни одного случая превышения нормы нитратов в ягодах. Саратцева подчеркнула, что покупка таких бытовых гаджетов для проверки безопасности продуктов не имеет смысла.

Ранее терапевт и кардиолог Татьяна Залетова заявила, что употребление немытых арбузов с нитратами приводит к серьезным проблемам со здоровье — в частности, блокирует перенос кислорода в крови. При этом, по ее словам, распознать опасный плод на глаз нельзя — это возможно только с помощью лабораторного анализа.

Общество
Роскачество
арбузы
эксперты
продукты
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