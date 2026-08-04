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04 августа 2026 в 17:13

Диетолог назвала допустимую норму кабачков

Диетолог Соломатина: здоровому человеку можно есть до 300 граммов кабачков

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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За раз можно съедать около 200-300 граммов кабачков при отсутствии противопоказаний, рассказала врач-диетолог кандидат медицинских наук Елена Соломатина. В разговоре с «Москвой 24» специалист подчеркнула, что лучше всего покупать свежие и молодые плоды.

Лучше брать не те, которые дарят и приносят перезрелые, а свежие, молодые. Хотя и перезрелые тоже идут в пищу и вполне неплохи, но если уж что-то испорчено, то лучше продукт выбросить, чем пытаться использовать. Клетчатка выполняет легкий «пилинг» слизистых и, что самое главное, служит кормом для полезных бактерий. Они вырабатывают витамины и вещества, которые защищают от вредного воздействия окружающей среды и внутренних факторов, например, сахара или избытка триглицеридов и липидов, — пояснила диетолог.

Ранее гастроэнтеролог Софья Кардашова рассказала, что перед покупкой арбузов и дынь следует внимательно осматривать их на наличие вмятин и повреждений. Она посоветовала приобретать эти плоды не раньше середины июля и только целиковые.

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