Диетолог назвала допустимую норму кабачков

За раз можно съедать около 200-300 граммов кабачков при отсутствии противопоказаний, рассказала врач-диетолог кандидат медицинских наук Елена Соломатина. В разговоре с «Москвой 24» специалист подчеркнула, что лучше всего покупать свежие и молодые плоды.

Лучше брать не те, которые дарят и приносят перезрелые, а свежие, молодые. Хотя и перезрелые тоже идут в пищу и вполне неплохи, но если уж что-то испорчено, то лучше продукт выбросить, чем пытаться использовать. Клетчатка выполняет легкий «пилинг» слизистых и, что самое главное, служит кормом для полезных бактерий. Они вырабатывают витамины и вещества, которые защищают от вредного воздействия окружающей среды и внутренних факторов, например, сахара или избытка триглицеридов и липидов, — пояснила диетолог.

Ранее гастроэнтеролог Софья Кардашова рассказала, что перед покупкой арбузов и дынь следует внимательно осматривать их на наличие вмятин и повреждений. Она посоветовала приобретать эти плоды не раньше середины июля и только целиковые.