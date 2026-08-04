Ученый раскрыл, как Эль-Ниньо влияет на Россию Ученый Хитев: Эль-Ниньо может формировать погоду даже в Сибири

Явления Эль-Ниньо и Ла-Нинья помогают метеорологам делать сезонные прогнозы погоды, поделился доцент Института экологии РУДН кандидат химических наук Юрий Хитев. В разговоре с RT ученый подчеркнул, что они оказывают влияние на погоду даже в Сибири и на Дальнем Востоке.

Так, во время Эль-Ниньо, когда вода в океане становится теплее обычного, могут наступать более теплые зимы в Сибири и на Дальнем Востоке. Хотя при этом в отдельные годы он также может усиливать Сибирский антициклон и приносить сильные морозы, — поделился Хитев.

Ученый обратил внимание, что Ла-Нинья тем временем способствует более снежным зимам в Северной Евразии. Он обратил внимание, что на Россию явления влияют меньше, чем на Северную Америку.

Ранее затяжная засуха и высокие температуры в Великобритании этим летом привели к необходимости импорта ряда сельскохозяйственных культур и вызвали рост внутренних цен. Вследствие этого владельцы магазинов стали заказывать салат и брокколи из Испании и Нидерландов. Оптовые цены на помидоры выросли на 60%, на салат айсберг — на 90%, на картофель — более чем на 40%.