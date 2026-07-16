Климатолог раскрыла, когда Эль-Ниньо достигнет максимума Климатолог Тащетто: Эль-Ниньо должно достичь пика в декабре и ослабнуть к маю

Нынешнее явление Эль-Ниньо должно достигнуть пика интенсивности к декабрю 2026 года и начать ослабевать с февраля по май 2027 года, заявила австралийский климатолог, сотрудник ARC «Погода XXI века» и доцент Университета Нового Южного Уэльса Андреа Тащетто. По ее словам, сейчас явление демонстрирует классические признаки развития, передает РИА Новости.

Исторически Эль-Ниньо обычно достигает пика в конце года, в декабре, и затухает в конце зимы и весной в Северном полушарии (с февраля по май). Нынешнее Эль-Ниньо демонстрирует достаточно классические признаки развития, что позволяет предположить, что оно, вероятно, будет развиваться, достигнет пика и ослабнет, как ожидается, — отметила Тащетто.

Климатолог подчеркнула, что все индикаторы указывают на сохранение Эль-Ниньо до конца 2026 года. Температура поверхности моря в тропической части Тихого океана уже превышает ожидаемые значения и продолжит расти.

Ранее Всемирная метеорологическая организация при ООН предупредила о быстром развитии Эль-Ниньо в мощную фазу в период с июля по сентябрь. Климатическое явление грозит планете учащением засух, разрушительных ливней и волн аномальной жары.