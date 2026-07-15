Россиян предупредили об учащении опасных наводнений в ближайшие десятилетия SHOT: мощные наводнения могут стать нормой в России уже через 30–40 лет

Из-за глобального потепления мощные наводнения в России могут стать новой климатической нормой уже в ближайшие 30–40 лет, передает Telegram-канал SHOT. Наиболее уязвимыми перед этой угрозой окажутся жители Урала, Сибири, Дальнего Востока и Северного Кавказа.

Доктор технических наук РУДН Владимир Тетельмин в беседе с каналом пояснил, что главная причина учащения потопов — потепление климата: чем выше температура, тем больше влаги испаряется с поверхности Мирового океана и затем обрушивается на сушу в виде интенсивных ливней. Вторым тревожным сигналом он назвал рост водности крупнейших сибирских рек: объем воды в Оби, Енисее, Лене и Амуре увеличивается примерно на 0,5% в год, что прямо указывает на рост количества осадков.

По прогнозам экспертов, к концу века глобальное потепление может достичь около 2,6 °C. При сохранении нынешних темпов мощные ливни и разрушительные паводки будут происходить все чаще и для многих российских регионов перестанут быть редкими аномалиями. Уже сейчас количество опасных природных явлений в стране растет в среднем на 20 случаев ежегодно.

Ранее в Дагестане произошло масштабное наводнение, из-за которого пришлось эвакуировать более 100 человек. В 60 населенных пунктах размыты дороги, что привело к отсутствию транспортного сообщения. Особенно тяжелая ситуация сложилась в Гергебильском районе, где был введен режим ЧС.