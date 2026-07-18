Климатолог назвал причины затяжной жары в Европе

Кратковременные вторжения холодного воздуха больше не способны надолго прерывать периоды экстремальной жары в Европе из-за дисбаланса в движении воздушных масс, заявил РИА Новости преподаватель физической географии и климатических рисков Университета Камерино Массимилиано Фаццини. По его словам, причиной климатических изменений являются волнообразные колебания атмосферных масс.

Обычно теплый воздух движется с юга на север, образуя антициклональные гребни, либо холодный воздух опускается с севера на юг. Сейчас оба типа процессов происходят чаще, но между ними возникла важная асимметрия, — отметил Фаццини.

Климатолог заметил, что периоды жары длятся 6–7 дней, в то время как кратковременные похолодания продолжаются лишь пару дней. Фаццини пояснил, что понижение температуры ощущается сразу, но ненадолго.

Ранее стало известно о 14 тыс. погибших людей от аномальной жары в Европе. Наибольшее число летальных исходов зафиксировали в Германии — около 6,8 тыс., а в Нидерландах и Испании, по оценке издания, оно составило менее 1 тыс.