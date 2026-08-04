Слова о здоровье, написание мемуаров, театр: как живет Александр Збруев

Народный артист РСФСР Александр Збруев не снимается в кино более шести лет. Чем он сейчас занимается, что известно о его личной жизни и состоянии здоровья?

Чем известен Збруев

Александр Збруев родился 31 марта 1938 года в Москве, окончил театральное училище имени Щукина. В 1961 году актер был принят на службу в театр «Ленком», где играл в спектаклях: «Двадцать лет спустя», «В день свадьбы», «Игрок», «Tout paye, или Все оплачено» и других.

В кино Збруев дебютировал в 1958 году в фильме «Ветер». Затем снимался в лентах «Большая перемена», «Два билета на дневной сеанс», «Романс о влюбленных», «Бедная Саша», «Северное сияние» и других. Всего в фильмографии артиста около 70 ролей.

Почему Збруев перестал сниматься в кино

Последняя лента с участием Александра Збруева вышла на экраны в 2019 году. Актер сыграл роль Петра Сергеевича в сериале «Содержанки».

По словам артиста, позднее он перестал сниматься в кино из-за того, что ему не нравились предлагаемые роли.

«Я просто перестал ждать, целиком переключился на театр: он для меня прежде всего. У меня есть свой родной дом — „Ленком“», — объяснил он.

Александр Збруев Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Что известно о дочерях Збруева

Александр Збруев почти 60 лет состоит в браке с балериной и актрисой Людмилой Савельевой. Она известна по роли Наташи Ростовой в эпопее «Война и мир». У них есть дочь Наталья, она ведет закрытый образ жизни.

У Збруева также есть внебрачная дочь Татьяна от актрисы Елены Шаниной. Она родилась, когда актер уже был женат на Савельевой. Девушка носит фамилию отца и является актрисой «Ленкома».

«Мне повезло с любимыми женщинами. Меня понимают. Ни Люся, ни Наташа, ни Лена, ни Таня никогда не упрекали меня, не устраивали сцен и разборок. Мы же все живые люди», — говорил актер.

Что известно о состоянии здоровья Збруева

Александр Збруев в октябре прошлого года был госпитализирован. Изначально его определили в НИИ Склифосовского. Затем перевели в другое медицинское учреждение, после чего Telegram-канал Mash сообщил, что артиста направили на углубленное обследование после обнаружения образования, похожего на опухоль. Комментируя эти сообщения, Збруев призвал не распространять слухи о его состоянии здоровья.

Спустя две недели после госпитализации актера президент театра «Ленком» Марк Варшавер сообщил о выписке Збруева и заверил, что тот находится в «замечательной форме». В декабре артист вернулся к работе в театре.

В феврале Збруев рассказал для программы «Ты не поверишь», что находится в хорошей физической форме и в этом ему помогает зарядка.

«Я очень мало сплю, я просыпаюсь в пять часов утра и делаю зарядку в постели. Это может быть велосипед 200 с лишним раз, это может быть складывание ног», — отметил он.

Александр Збруев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чем сейчас занимается Збруев

Александр Збруев в 88 лет продолжает служить в театре «Ленком». На настоящий момент актер задействован в постановке «Репетиция оркестра». Также артист увлекается живописью — на протяжении многих лет он пишет картины.

На открытии выставки своих картин в «Ленкоме» в феврале текущего года Збруев рассказал, что взялся за написание мемуаров и сделал это ради внука. В 2024 году дочь актера Татьяна родила сына Льва.

«У меня внук есть. Ему очень скоро два года, а я не увижу, как он вырастет. <…> Это все для него. Он вырастет, и мне бы хотелось, чтобы он увидел и прочитал, что из себя представляет дед», — рассказал он.

Збруев не комментировал проведение спецоперации. В 2024 году он в беседе с NEWS.ru объяснил свои высказывания 20-летней давности о том, что он не понимает значения слова «патриот», и заверил, что «любит Москву».

«Это смешно, во-первых, я сказал это не 20 лет назад, а даже больше. И дело в том, что я абсолютно городской житель, очень люблю Москву. Я — Арбат, арбатский житель. Родился в доме Грауэрмана, там ходили моя мать, мой отец, мои голуби, мои пацаны, друзья. Как еще я могу относиться? Конечно, я люблю Москву», — сказал артист.

Читайте также:

Новый роман, съемки в кино, отказ вернуться в Россию: как живет Ирина Шейк

Мощные ливни с грозами и жара до +30: погода в Москве в конце недели

Отношения, слухи о детях, многомиллионный заработок: как живет Дима Билан