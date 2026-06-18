Збруев, смерть дочери, срок за убийство: как жила и ушла актриса Малявина

18 июня исполнилось бы 85 лет актрисе Валентине Малявиной. Зрители старшего поколения помнят ее не только по ролям в фильмах «Иваново детство», «Король-олень» и другим, но и по жизненной трагедии. Малявина отсидела в тюрьме по обвинению в убийстве любовника. Что стало причиной жизненной драмы одной из самых красивых артисток советского кино, как она закончила свои дни — в материале NEWS.ru.

Почему Малявина ушла от Збруева

Валентина Малявина родилась в Москве за четыре дня до начала Великой Отечественной войны. Ее отец был профессиональным военным, дослужился до генеральского звания. В 1941-м его командировали служить на Дальний Восток. Семья — жена с двумя дочерьми — поехала с ним. В столицу Малявины вернулись уже в конце 40-х.

Первая любовь настигла будущую актрису в школьном возрасте. Ей было 15, возлюбленному — Александру Збруеву — тремя годами больше. Спустя годы он тоже станет известным артистом. Их отношениям противилась мать Александра. Поэтому влюбленные скрывали отношения. И даже в ЗАГС, дождавшись 18-летия невесты, отправились тайно.

Брак продлился четыре года. Расстались, как вспоминала сама артистка, из-за трагедии — смерти новорожденной дочери. Гибель ребенка отдалила супругов. А потом у Валентины начались отношения с режиссером Павлом Арсеновым (самой известной его работой стал фильм «Гостья из будущего»).

Валентина Малявина (слева) и народный артист РСФСР Евгений Жариков в фильме «Иваново детство» (режиссер Андрей Тарковский) Фото: Ю. Вишневский / РИА Новости

C какими еще известными мужчинами были романы у Малявиной

Актерское образование дочь генерала Малявина получала в Школе-студии МХАТ. Однако ее отчислили из-за съемок в фильме «Иваново детство» режиссера Андрея Тарковского. Студентам театральных вузов в то время категорически запрещали сниматься в кино. В итоге Валентина закончила Щукинское училище. По окончании учебы ее приняли в Театр Вахтангова.

«Малявина была невероятно талантливой, настоящей звездой. Когда она выходила на сцену, зрители-мужчины — весь зал! — вытягивали шеи. В этом присутствовала некая даже магия — и актерской игры, и женского магнетизма Валентины», — рассказал NEWS.ru театральный режиссер народный артист России Андрей Житинкин.

Он намекнул, что у нее были романы с Андреем Тарковским, актером Александром Кайдановским и многими другими известными деятелями культуры.

Киновед Александр Шпагин также добавил, что актерская богема в СССР чрезмерно увлекалась спиртными напитками. По его мнению, это стало причиной многих трагедий в творческой среде. Некоторым актрисам, блиставшим в 1960-е, считает он, «алкоголь сломал судьбу». На богемные тусовки накладывались многочисленные романы, что также вело к драмам.

Валентина Малявина (слева) в роли Аси и Анатолий Кузнецов (справа) в роли Павла в художественном фильме «Утренние поезда» Фото: РИА Новости

Правда ли, что Малявина убила молодого любовника

13 апреля 1978 года 24-летний актер Вахтанговского театра Станислав Жданько был обнаружен с ножом в сердце. Малявина, которая в тот вечер находилась вместе с ним, заявила о якобы душевном расстройстве артиста из-за депрессии. По ее словам, он говорил о нежелании жить.

Смерть признали трагической случайностью. Однако спустя пять лет дело было пересмотрено. Актрису обвинили в убийстве и осудили на девять лет. Она отсидела четыре и вышла по амнистии в 1987-м году.

«Сама Валентина говорила, что никого не убивала и ее якобы оклеветали. Многие преступники именно так и заявляют, мол, все вокруг „плохие“… Но был очевидец этого убийства — актер Виктор Проскурин. Он был в гостях [у Валентины и Станислава, которые жили вместе]. Следователь догадался, что он все видел, и допросил его. Проскурин, с которым я был дружен, не любил об этом вспоминать, но мне рассказывал», — поделился Шпагин.

Причиной ссоры между Малявиной и Жданько стала женская ревность — под воздействием алкоголя вспыхнул скандал, уточнил собеседник. Он напомнил, что Валентина была почти на 13 лет старше Станислава.

Житинкин напомнил, что в этот период артисты репетировали спектакль по роману Достоевского «Идиот». Малявина играла Настастью Филипповну, Жданько — Рогожина.

«Та страшная ночь стала, я считаю, продолжением Достоевского (отношения между Настасьей Филипповной и Парфеном Рогожиным в романе описаны как трагическая, разрушительная страсть-одержимость, замешанная на взаимном притяжении и одновременно ненависти. — NEWS.ru). Плюс личные отношения — ревность, страсть, разница в возрасте. Они заигрались. Потому что присутствовал алкоголь и был нож», — отметил режиссер.

Валентина Малявина в роли Кати, исполнитель роли Борисенко — народный артист РСФСР актер Михаил Ульянов Фото: Александр Гладштейн /РИА Новости

Он добавил, что Жданько называли восходящей звездой российского театра и что он, если бы не погиб, мог стать артистом высочайшего уровня.

Как сложилась жизнь Валентины Малявиной после тюрьмы

После тюрьмы Малявина пыталась вернуться в театр и в кинематограф, снималась в фильмах, напомнил Шпагин. Однако ее яркая внешность претерпела серьезные изменения, да и пагубная привычка мешала работе над новыми ролями, добавил он.

«Уже после возвращения из тюрьмы артистка стала сниматься снова. Ей даже дали звание заслуженной артистки РСФСР. Но она очень быстро и эту вершину потеряла. Я хорошо помню, в каком виде она выходила на сцену на презентации фильмов — кто-то из администраторов старался быстро увести ее со сцены», — рассказал киновед.

Актриса еще дважды выходила замуж официально — за мужчин, не связанных с театральным искусством. Один был кузнецом, второй — иконописцем. От кузнеца она ушла сама, а последнего супруга убили в уличной потасовке. Сама артистка, упав, получила травму, которая привела к потере зрения.

Последние годы Малявина провела в доме ветеранов сцены. Ушла из жизни она в 2021 году в возрасте 80 лет. По словам Житинкина, в финале она «пришла к Богу и много молилась».

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