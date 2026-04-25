Проблемы со здоровьем, отсутствие съемок в кино: как живет Александр Збруев

Народный артист РСФСР Александр Збруев более шести лет не снимается в кино. Как сейчас складываются карьера и личная жизнь актера, что известно о его состоянии здоровья?

Чем известен Збруев, почему не снимается в кино

Александр Збруев родился 31 марта 1938 года в Москве, окончил театральное училище имени Щукина. В 1961 году он был принят на службу в театр «Ленком», где служит по настоящее время.

Збруев дебютировал в кино в 1958 году в фильме «Ветер». Широкую известность ему принесли фильмы «Большая перемена», «Два билета на дневной сеанс», «Романс о влюбленных», «Бедная Саша» и другие. Всего в его фильмографии более 80 работ.

Артист последний раз принимал участие в съемках сериала «Содержанки», который вышел в 2019 году и фильме «Кино про Алексеева», премьера которого состоялась в 2014 году. По словам Збруева, он перестал сниматься из-за того, что ему не нравились роли, которые предлагали.

«Я просто перестал ждать, целиком переключился на театр: он для меня прежде всего. У меня есть свой родной дом — „Ленком“», — объяснил он.

Что известно о личной жизни и внебрачной дочери Збруева

Александр Збруев почти 60 лет состоит в браке с балериной и актрисой Людмилой Савельевой. Она известна по роли Наташи Ростовой в эпопее «Война и мир». В следующем году супруги отметят бриллиантовую свадьбу. У них есть дочь Наталья, она ведет закрытый образ жизни.

Александр Збруев и Людмила Савельева, 1966 год Фото: Мирослав Муразов/РИА Новости

У Збруева также есть внебрачная дочь Татьяна от актрисы Елены Шаниной. Она родилась, когда актер уже был женат на Савельевой. Девушка носит фамилию отца и является актрисой «Ленкома».

«Ни Люся, ни Наташа, ни Лена, ни Таня никогда не упрекали меня, не устраивали сцен и разборок. Мы же все живые люди. Даже классики литературы не избежали любовных треугольников», — говорил актер.

В марте на презентации своей выставки картин в «Ленкоме» Збруев в беседе с журналистами программы «Ты не поверишь» на НТВ признался, что он влюбчивый.

«Женщины — это для меня какое-то божество. Конечно, люблю. Когда я был молод, я не хвастаюсь, но я был очень обаятельным человеком», — сказал актер.

Что известно о состоянии здоровья Збруева

Александр Збруев в октябре прошлого года был госпитализирован. Это произошло спустя месяц после того, как он не смог выйти на сцену в постановке «Вишневый сад» из-за поднявшегося артериального давления.

«Да, поднялось давление. В моем возрасте это бывает — ничего такого здесь нет», — объяснил артист.

Изначально Збруева госпитализировали в НИИ Склифосовского. Затем перевели в другое медицинское учреждение, после чего Telegram-канал Mash сообщил, что артиста направили на углубленное обследование после обнаружения образования, похожего на опухоль. Комментируя эти сообщения, актер призвал не распространять слухи о его состоянии здоровья.

В декабре Збруев вернулся на сцену. В марте текущего года на премьере своего моноспектакля «А. Збруев…» актер заверил, что находится в хорошей физической форме. По словам артиста, держать тело в тонусе ему помогает зарядка.

Чем сейчас занимается Збруев

Александр Збруев в марте отметил свое 88-летие. Актер продолжает служить в «Ленкоме», он задействован в четырех постановках: «Женитьба», «Ва-Банк», «Вишневый сад» и «Tout Paye, или Все оплачено».

Александр Збруев Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Актер не комментировал проведение спецоперации. В 2024 году он в беседе с NEWS.ru объяснил свои высказывания 20-летней давности о том, что он не понимает значения слова «патриот», и заверил, что «любит Москву».

«Это смешно, во-первых, я сказал это не 20 лет назад, а даже больше. И дело в том, что я абсолютно городской житель, очень люблю Москву. Я — Арбат, арбатский житель. Родился в доме Грауэрмана, там ходили моя мать, мой отец, мои голуби, мои пацаны, друзья. Как еще я могу относиться? Конечно, я люблю Москву», — сказал артист.

