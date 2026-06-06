Названа дата рассмотрения судом кассационной жалобы Блиновской

Второй кассационный суд общей юрисдикции начнет рассмотрение жалоб трех адвокатов на приговор блогеру Елене Блиновской через месяц — 7 июля, сообщил ТАСС участник процесса. Это решение о рассмотрении жалоб на осуждение за уход от налогов через схему дробления бизнеса для отмывания денег.

В рамках кассационного разбирательства будут также рассмотрены жалобы самой Блиновской, а также арбитражного управляющего блогера и ее семьи в деле о банкротстве, Марии Ознобихиной. После вынесения апелляционного определения Блиновская была направлена во Владимирскую область, где она отбывает наказание в отряде женской ИК-1.

Ранее финансовый управляющий Блиновской Мария Ознобихина обжаловала решение об изъятии имущества блогера в пользу государства. Конфискация могла затронуть интересы кредиторов, чьи требования были внесены в реестр по делу о банкротстве.

До этого московский арбитраж обязал Дарью Бондаренко, ассистировавшую «королеве марафонов» в проведении мероприятий, перечислить 35 млн рублей в конкурсную массу блогера. Установлено, что она управляла компанией «Ригель», задействованной блогером в качестве посредника для искусственного разделения доходов. Этот иск подала Ознобихина.