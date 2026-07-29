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29 июля 2026 в 13:44

Брат Блиновской раскрыл, на что готов пойти ради обжалования приговора

Брат Блиновской Александр заявил о планах обжаловать приговор в Верховном суде

Блиновской Александр Блиновской Александр Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Брат блогерши Елены Блиновской Александр заявил о планах обжаловать в Верховном суде ее приговор по делу об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, по делу о банкротстве они также собираются дойти до высшей инстанции.

Ну, Верховный суд остался. Да, [пойду]. Так у нас еще и по банкротству [дело] — тоже, думаю, до Верховного [суда] пойдем, — рассказал Блиновский.

29 июля суд отклонил кассационные жалобы защиты Блиновской, оставив в силе назначенное ей наказание. Она должна отбыть срок в колонии до апреля 2027 года. Адвокаты настаивали на отсрочке срока, а также заявили о незаконной конфискации автомобиля Lamborghini.

До этого сообщалось, что Блиновская начала работать швеей в колонии и получает около 6,7 тыс. рублей в месяц. По данным СМИ, за шесть месяцев работы ее заработок составил около 36 тыс. рублей.

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