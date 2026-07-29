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29 июля 2026 в 14:39

В Москве на два дня разрешат бесплатный провоз велосипедов в электричках

В Москве 1–2 августа можно будет бесплатно провезти велосипед в электричке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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В Москве проезд в поездах Центральной и Московско-Тверской пригородных пассажирских компаний (ЦППК и МТППК) сделают бесплатным с 06:00 1 августа до 16:00 2 августа, сообщает «Москва 24». Акция будет проведена в связи со вторым ночным велофестивалем в Москве.

Сообщается, что маршрут велофестиваля протяженностью 16 километров пройдет по Садовому кольцу. Участники смогут стартовать в одной из трех колонн — в 21:00, 22:00 или 23:00. Фестиваль будет открытым, участники смогут присоединиться к велопробегу бесплатно.

Ранее сообщалось, что в Москве начала работу новая станция МЦД-1 «Москва-Сити». Новый транспортный хаб «Москва-Сити» объединил линии МЦД-1 и МЦД-4, поезда «Аэроэкспресс», МЦК, а также метро и наземный транспорт.

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