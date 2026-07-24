Россиянин доехал из Таиланда до Крыма на велосипеде Россиянин Андрей Павлов добрался до Крыма из Таиланда на велосипеде

Российский путешественник Андрей Павлов добрался до Крыма из Таиланда на велосипеде, преодолев примерно 12 тыс. километров, сообщил он в своем Telegram-канале. Маршрут проходил через пять стран, включая Лаос, Китай и Казахстан. Его путешествие длится уже 83 дня.

Я уже в Крыму. У меня такое умиротворение. Но путешествие еще не закончилось. Крым — это мой дом, конечно, но я не доехал прям домой-домой, где сейчас моя семья и меня ждут мои родные люди. Я буду там дня через три, наверное, — рассказал Павлов.

Ранее турэксперт Наталья Ансталь рассказала, что с целью сэкономить на путешествиях за рубеж стоит ознакомиться с онлайн-календарем цен, который позволит подобрать наиболее дешевые авиабилеты. По ее словам, лучше выбрать определенный период, а после сравнить стоимость пакетного тура и отдельно взятых бронирований.

До этого генеральный директор Центра туризма и отдыха Люсинэ Кодякова посоветовала автотуристам выбирать короткие маршруты для путешествий в условиях нестабильности на топливном рынке. По ее словам, в целях экономии также рекомендуется использовать программы лояльности сетей АЗС.