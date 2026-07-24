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24 июля 2026 в 19:41

Россиянин доехал из Таиланда до Крыма на велосипеде

Россиянин Андрей Павлов добрался до Крыма из Таиланда на велосипеде

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Российский путешественник Андрей Павлов добрался до Крыма из Таиланда на велосипеде, преодолев примерно 12 тыс. километров, сообщил он в своем Telegram-канале. Маршрут проходил через пять стран, включая Лаос, Китай и Казахстан. Его путешествие длится уже 83 дня.

Я уже в Крыму. У меня такое умиротворение. Но путешествие еще не закончилось. Крым — это мой дом, конечно, но я не доехал прям домой-домой, где сейчас моя семья и меня ждут мои родные люди. Я буду там дня через три, наверное, — рассказал Павлов.

Ранее турэксперт Наталья Ансталь рассказала, что с целью сэкономить на путешествиях за рубеж стоит ознакомиться с онлайн-календарем цен, который позволит подобрать наиболее дешевые авиабилеты. По ее словам, лучше выбрать определенный период, а после сравнить стоимость пакетного тура и отдельно взятых бронирований.

До этого генеральный директор Центра туризма и отдыха Люсинэ Кодякова посоветовала автотуристам выбирать короткие маршруты для путешествий в условиях нестабильности на топливном рынке. По ее словам, в целях экономии также рекомендуется использовать программы лояльности сетей АЗС.

Россия
Крым
Таиланд
велосипеды
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