Автотуристам дали совет на фоне ситуации с топливным рынком

Автотуристам следует выбирать короткие маршруты для путешествий в условиях нестабильности на топливном рынке, заявила NEWS.ru генеральный директор «Центра туризма и отдыха» Люсинэ Кодякова. По ее словам, в целях экономии также рекомендуется использовать программы лояльности сетей АЗС.

Ситуация на топливном рынке напрямую влияет на стоимость автотуров и самостоятельных поездок на автомобиле. Хотя ухудшение остановилось, ценовой шок уже заложен в стоимость летних путешествий. Для туристов, которые планируют поездки на автомобиле, это означает, что бюджет на бензин вырос на 15–20% по сравнению с прошлым годом. С точки зрения автотуризма, высокие цены на топливо меняют структуру спроса. Граждане начинают выбирать более короткие маршруты, отказываются от дальних поездок в пользу ближних направлений. Также растет интерес к поездкам на электромобилях: там, где инфраструктура позволяет, — поделилась Кодякова.

Она отметила, что туроператоры, специализирующиеся на автотурах, вынуждены корректировать свои предложения. По словам эксперта, они либо включают в пакеты топливные карты с фиксированными ценами, либо предлагают компенсацию расходов на бензин в рамках акций.

Если раньше поездка на автомобиле была экономичной альтернативой авиаперелету, то сейчас разница сокращается. В результате часть туристов может переориентироваться на поезда или автобусные туры. При этом замедление инфляции и возможное снижение ключевой ставки в будущем дают надежду на стабилизацию цен, но в текущем сезоне советую туристам закладывать бюджет на топливо и искать способы экономии: планировать маршруты с учетом заправок, использовать программы лояльности сетей АЗС и объединять поездки с попутчиками, — заключила Кодякова.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин отметил, что ситуация на топливном рынке стабилизировалась, но ценовой шок оказался значительным. По его словам, этот фактор и возможный рост дефицита федерального бюджета могут повлиять на решение Банка России не снижать ключевую ставку 24 июля.