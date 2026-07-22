Назван фактор, из-за которого ЦБ России не станет понижать ключевую ставку Шохин назвал ситуацию на рынке топлива вероятным аргументом ЦБ не снижать ставку

Ситуация на рынке топлива перестала ухудшаться, однако ценовой шок оказался серьезным, заявил ТАСС глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. По его словам, этот фактор, а также возможный рост дефицита федерального бюджета могут стать аргументами для Банка России не снижать ключевую ставку 24 июля.

Ситуация на рынке топлива перестала ухудшаться, но ценовой шок оказался достаточно серьезным, да и на окончательную нормализацию ситуации на рынке уйдет какое-то время, — отметил он.

Ранее глава РСПП сообщил, что замедление инфляции и снижение темпов кредитной активности сформировали объективные предпосылки для смягчения денежно-кредитной политики Банка России. Российский бизнес прорабатывает сценарии как по понижению ключевой ставки, так и по ее сохранению на действующем уровне, уточнил он.

До этого стало известно, что Центробанк на заседании 24 июля, вероятнее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 14,25%, Такое мнение высказали 18 из 22 опрошенных участников рынка. Еще три эксперта допустили как сохранение, так и снижение ставки до 14% годовых.