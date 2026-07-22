Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
22 июля 2026 в 12:07

Назван фактор, из-за которого ЦБ России не станет понижать ключевую ставку

Шохин назвал ситуацию на рынке топлива вероятным аргументом ЦБ не снижать ставку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Ситуация на рынке топлива перестала ухудшаться, однако ценовой шок оказался серьезным, заявил ТАСС глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. По его словам, этот фактор, а также возможный рост дефицита федерального бюджета могут стать аргументами для Банка России не снижать ключевую ставку 24 июля.

Ситуация на рынке топлива перестала ухудшаться, но ценовой шок оказался достаточно серьезным, да и на окончательную нормализацию ситуации на рынке уйдет какое-то время, — отметил он.

Ранее глава РСПП сообщил, что замедление инфляции и снижение темпов кредитной активности сформировали объективные предпосылки для смягчения денежно-кредитной политики Банка России. Российский бизнес прорабатывает сценарии как по понижению ключевой ставки, так и по ее сохранению на действующем уровне, уточнил он.

До этого стало известно, что Центробанк на заседании 24 июля, вероятнее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 14,25%, Такое мнение высказали 18 из 22 опрошенных участников рынка. Еще три эксперта допустили как сохранение, так и снижение ставки до 14% годовых.

Общество
Россия
Александр Шохин
РСПП
топливо
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Число пострадавших при атаке ВСУ на Ялту увеличилось
Зеленский назначил нового начальника Генштаба ВСУ
Власти раскрыли приоритеты распределения нефтепродуктов
Магнитные бури сегодня, 22 июля: что будет завтра, тревога, скачки давления
«Россия не уступит»: в США признали неэффективность стратегии против РФ
В ЦИК России рассказали о подготовке к электронному голосованию
На территории бастиона в Петербурге нашли редкие монеты XVII века
Песня Высоцкого неожиданно прозвучала на европейском радио
Полиция нашла «резиновую» квартиру, в которой прописались 30 мигрантов
Киев и Одесса ответят за Wildberries: удары по Украине 22 июля
Женщина погибла из-за падения на нее мужчины с высоты
В Ялте раскрыли страшные последствия удара дрона ВСУ по многоэтажке
Финансист ответил, повлияет ли обострение иранского конфликта на цену нефти
Зоозащитница раскрыла, как не купить питомца у «черных» разведенцев
Водитель подделал номера прямо у АЗС и попал на видео
Пианист Мацуев рассказал, как относятся к русской культуре за рубежом
Родион Газманов объяснил, почему не всегда приезжает на дни рождения к отцу
Обстановка в Крыму 22 июля: что с поездами, как доехать, новое расписание
«Не решил проблем»: экс-нардеп о последствиях ухода Сырского для Зеленского
Песков раскрыл успехи ВС России на фронте
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада
Общество

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.