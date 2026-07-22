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22 июля 2026 в 10:13

В РСПП назвали предпосылки для снижения ключевой ставки

Глава РСПП Шохин: предпосылки для снижения ключевой ставки уже созданы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Замедление инфляции и снижение темпов кредитной активности сформировали объективные предпосылки для смягчения денежно-кредитной политики Банка России, сообщил ТАСС глава РСПП Александр Шохин. Российский бизнес прорабатывает сценарии как по понижению ключевой ставки, так и по ее сохранению на действующем уровне.

Мы исходим из того, что замедление инфляции и охлаждение кредитной активности уже создали объективные предпосылки для смягчения денежно-кредитной политики, но на всякий случай готовимся ко всем вариантам развития событий, включая ее сохранение на текущем уровне, — сказал Шохин.

Ранее 18 из 22 участников рынка заявили, что Центробанк РФ на заседании 24 июля сохранит ключевую ставку на уровне 14,25%. Еще три эксперта допускают как сохранение, так и снижение до 14%, и лишь один участник опроса назвал базовым сценарием только сокращение на четверть процентного пункта. По мнению большинства, возможности для дальнейшего послабления денежно-кредитной политики сузились на фоне ускорения инфляции из-за роста цен на топливо, высоких инфляционных ожиданий, смягчения бюджетной политики и расширения денежной массы.

Экономика
РСПП
Александр Шохин
ключевая ставка
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