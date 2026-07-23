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23 июля 2026 в 10:02

Турэксперт дала советы, как сэкономить на путешествиях за рубеж

Турэксперт Ансталь: календарь цен поможет подобрать дешевые авиабилеты за рубеж

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Перед планированием отпуска за рубежом рекомендуется ознакомиться с онлайн-календарем цен, который позволит подобрать наиболее дешевые авиабилеты, посоветовала в беседе с ОТР турэксперт Наталья Ансталь. По ее словам, лучше выбрать определенный период, а после сравнить стоимость пакетного тура и отдельно взятых бронирований.

Опять же, все очень зависит от того, как вы покупаете: туром пакетным или вы покупаете отдельно билет, отдельно проживание, трансферы и так далее. То есть здесь можно сэкономить, допустим, на авиабилетах. Применяем стандартные лайфхаки, как купить дешевые билеты. Берем календарь цен, сравниваем пакетный тур и отдельную покупку, и находим для себя наиболее выгодные цены, — призвала Ансталь.

Чтобы сэкономить на авиабилетах, не стоит затягивать с покупкой: при бронировании в конце июля — начале августа цена может быть ниже на 15–20%, отметила эксперт. Для прогулок, экскурсий и гастрономических впечатлений, по словам эксперта, можно рассмотреть страны СНГ — Армению, Грузию и Белоруссию. Традиционно доступными останутся Турция, Египет и ОАЭ, где начинается бархатный сезон. Цены там будут ниже, чем летом, но выше несезонных.

Ранее турэксперт Люсинэ Кодякова заявила, что при выборе направления для отпуска важно учитывать климатические условия в конкретный месяц. По ее словам, в целях экономии рекомендуется бронировать тур заранее.

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