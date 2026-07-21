Турэксперт ответила, как выбрать направление для отпуска и не переплатить

Турэксперт ответила, как выбрать направление для отпуска и не переплатить Турэксперт Кодякова: при выборе направления учитывайте климат в конкретный месяц

При выборе направления для отпуска важно учитывать климатические условия в конкретный месяц, заявила NEWS.ru генеральный директор «Центра туризма и отдыха» Люсинэ Кодякова. По ее словам, в целях экономии рекомендуется бронировать тур заранее.

Выбор направления для отпуска этим летом становится настоящим квестом, особенно когда хочется и море, и качественный сервис, и разумную цену. Важно учитывать длительность перелета, климат в конкретный месяц и наличие прямых рейсов. Раннее бронирование позволяет сэкономить до 20% стоимости тура, а также дает больше возможностей для выбора отеля и категории номера. Чтобы не переплачивать, стоит внимательно изучить предложения разных туроператоров, сравнивать цены и следить за акциями. Также полезно ориентироваться на отзывы туристов, которые уже побывали в выбранном месте в этом сезоне, — посоветовала Кодякова.

Она подчеркнула, что летом самыми востребованными туристическими направлениями являются Турция, Египет и Сочи. По словам эксперта, при выборе тура необходимо учитывать три основных фактора: стоимость, вид отдыха и погодные условия.

Турция продолжает лидировать благодаря системе «все включено», развитой инфраструктуре и широкому выбору отелей, а также курортам, подходящим для отдыха с детьми. Египет привлекает туристов круглогодичным теплым морем, возможностью дайвинга и относительно невысокими ценами. Сочи, в свою очередь, дает возможность отдыхать в России с комфортом, сочетая пляжный отдых с экскурсионной программой по горам и Красной Поляне, — заключила Кодякова.

Ранее туристический эксперт Дмитрий Арутюнов заявил, что россиянам проще всего получить визы в страны Южной Европы: Францию, Грецию, Испанию и Италию. По его словам, туризм играет ключевую роль в экономике этих стран.