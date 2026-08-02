Обмороки в жару или в душном транспорте: как помочь потерявшему сознание

Обмороки в жару или в душном транспорте: как помочь потерявшему сознание

В условиях аномальной жары и духоты в переполненном общественном транспорте человек может потерять сознание. Резкие перепады температуры, давка и недостаток свежего воздуха могут превратить обычную поездку в испытание даже для здоровых людей. О том, как распознать надвигающийся обморок и что может сделать обычный пассажир, чтобы помочь себе или рядом находящемуся человеку, — в материале NEWS.ru.

Как распознать первые признаки обморока в транспорте

По словам терапевта Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области Екатерины Сысоевой, даже полностью здоровый человек может потерять сознание при длительном пребывании в жарком, душном помещении или переполненном транспорте.

«В душном вагоне или автобусе риск возрастает из-за расширения сосудов и снижения артериального давления, вследствие чего головной мозг может временно испытывать недостаток кровоснабжения», — рассказала собеседница NEWS.ru..

Обморок редко возникает внезапно — чаще ему предшествует так называемое предобморочное состояние. Наиболее характерные симптомы: внезапная слабость, головокружение, потемнение или «мушки» перед глазами, шум в ушах, холодный пот, чувство нехватки воздуха, тошнота и выраженная бледность кожи, уточнила врач.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Кто входит в группу риска в жаркую погоду

По словам специалиста, практически никто не застрахован от обморока в жару. Однако есть категории людей, которые подвержены этому в первую очередь:

люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и нарушениями ритма сердца;

пациенты с анемией и обезвоживанием;

пожилые люди и беременные женщины;

подростки в период активного роста;

пациенты, принимающие препараты, снижающие артериальное давление;

люди, испытывающие выраженное физическое и эмоциональное перенапряжение.

Почему в душном автобусе так легко потерять сознание

Высокая температура запускает в организме цепочку реакций, которые могут нарушить кровоснабжение мозга, рассказала NEWS.ru врач-физиотерапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Светлана Малиновская.

Во-первых, сосуды расширяются — так тело пытается отдать лишнее тепло, но из-за этого падает артериальное давление. Во-вторых, с потом уходят вода и соли, объем циркулирующей крови снижается.

«В итоге мозгу начинает не хватать кислорода — появляются слабость, головокружение, потемнение в глазах, шум в ушах. Иногда сбой дает и сама терморегуляция: в сильную жару центр в мозге может временно „перегрузиться“, и человек не сразу замечает тревожные сигналы», — сказала врач.

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Что делать пассажиру, чтобы не упасть в обморок

Если вы стоите, срочно присядьте или опуститесь на корточки прямо в проходе. Не пытайтесь перетерпеть стоя. Если уже сидите, наклонитесь и опустите голову между коленями: такая поза помогает направить кровь к мозгу, посоветовала Малиновская.

Ослабьте тугую одежду (воротник, ремень, шарф) — это облегчит дыхание и венозный отток.

Постарайтесь обеспечить приток воздуха: приоткройте окно или форточку, переместитесь ближе к двери или выходу.

Если можете, смочите лицо, шею и запястья прохладной водой.

Сделайте несколько медленных глубоких вдохов (вдох через нос, плавный выдох через рот) — это поможет насытить кровь кислородом и снизить панику.

Эффективны простые приемы: сильно скрестите ноги, напрягите мышцы пресса, ягодиц или сожмите кисти в кулаки — такие упражнения рефлекторно помогают поднять давление.

Как оказать первую помощь, если человек уже потерял сознание в транспорте

Обычный человек не знает, как правильно делать сердечно-легочную реанимацию, ставить инъекции и какие лекарства давать больному, заметил в беседе с NEWS.ru фельдшер Красногорской клинической больницы Олег Алешков. Люди без медицинского образования могут оказать лишь доврачебную помощь, но и это уже может спасти жизнь.

Нужно проверить пульс и дыхание у пострадавшего. Уложить его горизонтально на спину в проходе (или на сиденье, если позволяет место), повернуть голову набок. Для улучшения кровообращения приподнять ноги — идеально подложить под них валик из одежды или сумки. Важно: не задирайте ноги слишком высоко, чтобы не сдавливать грудную клетку.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Следует расстегнуть стесняющую одежду, протереть мокрой салфеткой шею, лицо и грудь, обеспечить приток свежего воздуха (открыть окно или двери). Немедленно вызвать водителя (машиниста) или кондуктора (проводника) и попросить его вызвать медицинского работника. Также необходимо сообщить о происшествии в диспетчерскую службу, чтобы на ближайшей остановке встретила скорая помощь.

Может ли обморок в транспорте быть признаком аллергии

Да, и это довольно неожиданная причина. Упасть в обморок возможно, если съесть аллергенный продукт и попасть в условия физической нагрузки или духоты, рассказал NEWS.ru иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

«Этот обморок — его называют постпрандиальным — связан с тем, что в желудочно-кишечном тракте возникает аллергическое воспаление. В брюшной полости развивается отек, в кровообращении не хватает жидкости, в итоге человек теряет сознание. Ситуация эта очень редкая, но о ней стоит помнить, если вы знаете о своей пищевой аллергии и садитесь в душный автобус после еды», — рассказал врач.

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