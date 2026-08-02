Мать-наркоманка, брат в ВСУ. Вэнсу — 42: биография «преемника Трампа»

2 августа вице-президенту США Джей Ди Вэнсу исполняется 42 года. Он наглядно воплотил американскую мечту, пройдя путь от нищего детства с матерью-наркоманкой до второго по важности поста в Соединенных Штатах. Сегодня Вэнс — один из главных критиков Европы и ключевой кандидат в «преемники» действующего американского лидера Дональда Трампа. Как он попал в политику, почему ругал своего нынешнего «патрона», что говорит о России и Украине и займет ли пост номер один — в материале NEWS.ru.

Биография Джей Ди Вэнса

Джей Ди Вэнс родился 2 августа 1984 года в городе Мидлтаун, штат Огайо. При рождении он получил имя Джеймс Дональд Боумен в честь отца, который ушел из семьи, когда мальчику было всего шесть. Так он остался с матерью Беверли Вэнс и старшей единоутробной сестрой Линдси.

Беверли работала медсестрой и имела доступ к рецептурным лекарственным препаратам, из-за приема которых у нее развилась тяжелая наркотическая зависимость. Когда Джей Ди было 12, ее арестовали, а детей передали под опеку бабушки и дедушки по материнской линии — Джима и Бонни Вэнса. После этого будущий вице-президент США сменил имя — его стали звать Джеймсом Дэвидом Вэнсом.

Бабушка с детства прививала детям веру в Бога и учила жить по жестким моральным правилам. Это скажется много лет спустя: в 2019 году, уже в зрелом возрасте, Вэнс примет католичество.

Джей Ди Вэнс выступает с речью на конференции EDSI Cables Фото: Handout/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

После школы Джей Ди записался в Корпус морской пехоты США. В армии он пробыл четыре года, пока в 2005-м не отправился в Ирак — уже в качестве военного корреспондента. Участия в боевых действиях Вэнс не принимал, но служил в отделе по связям с общественностью. А по возвращении на родину поступил в Университет штата Огайо, где получил степень бакалавра в области политологии и философии. Академические успехи открыли ему дорогу в Йельскую школу права — одно из самых престижных учебных заведений США.

После окончания Йеля Вэнс был клерком у судьи Апелляционного суда США, а затем работал в престижной американской юрфирме Sidley Austin LLP, занимаясь частной адвокатской практикой. В 2015 году получил должность в венчурном фонде Mithril Capital Management инвестора Питера Тиля, основавшего платежную систему PayPal и компанию-разработчика ПО военного назначения Palantir. В 2020-м Джей Ди открыл собственную венчурную фирму Narya Capital в Цинциннати, которая инвестировала в канадскую видеоплатформу Rumble и в сельскохозяйственный стартап AppHarvest. Последний вскоре обанкротился.

Как Вэнс пришел в политику

Первые шаги в политике Вэнс сделал еще будучи студентом: он стажировался у сенатора-республиканца Боба Шулера. В 2016 году публично критиковал тогда еще кандидата в президенты Дональда Трампа: Джей Ди открыто называл его идиотом, а в частных беседах сравнивал с Гитлером. Уже позже в своих мемуарах «Элегия Хиллбилли» он писал, что первый срок Трампа на посту главы государства показал — Вэнс «ошибался».

Сам Джей Ди еще в начале 2018 года рассматривал возможность баллотироваться в сенат, но не решился. Однако в 2021-м он все же выдвинул свою кандидатуру на пост сенатора от Огайо при финансовой поддержке Тиля. Спустя несколько месяцев, заручившись помощью уже некогда ненавидимого им Трампа, Вэнс получил желанный пост и прошел в состав сената, где активно выступал за протекционизм и ужесточение миграционной политики и критиковал финансовую помощь иностранным государствам.

Асим Мунир, Джей Ди Вэнс, Мохсин Накви, Исхак Дар Фото: Wang Shen/XinHua/Global Look Press

По словам политолога Юрия Светова, Вэнс и Трамп сблизились, и Джей Ди сумел убедить миллиардера, что станет достойным кандидатом в вице-президенты, хотя многие в окружении республиканца были против.

«Но Трамп выбрал именно его. Вэнс не боится отстаивать свою точку зрения и публично высказывать взгляды, которые в чем-то могут расходиться с „трамповскими“. Тем не менее он четко ведет свою линию как человек, следующий за шефом. И тот факт, что американский лидер сегодня говорит о Вэнсе как о возможном кандидате в президенты в 2028 году, свидетельствует о доверии и взаимопонимании между ними», — отметил эксперт в разговоре с NEWS.ru.

Может ли Вэнс стать новым президентом США

Трамп действительно заявлял о высоких шансах Вэнса стать следующим президентом США. В июле 2026 года телеканал MS Now со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что глава государства определился с «преемником» и стал открыто поддерживать выдвижение Джей Ди на выборах-2028.

«Это превратилось в „Джей Ди — наш парень, мы должны помочь Джей Ди“», — рассказал источник.

В августе прошлого года газета The Wall Street Journal выяснила, что поддержать предполагаемую президентскую кампанию Вэнса может предприниматель Илон Маск — один из ключевых спонсоров предвыборного штаба Трампа 2024 года.

По мнению Светова, у Вэнса есть все шансы одержать победу на выборах. Политолог отметил, что вице-президент представляет ту часть населения Штатов, которую принято называть «классическими американцами» — их семьи давно живут в стране, формируют и исповедуют ценности, заложенные отцами-основателями.

Джей Ди Вэнс и Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

«Это вера в Бога, христианство, приверженность семейным ценностям. У него интересная семья: колоритная жена-индианка, дети. Он — пример такого настоящего американца из классических кинофильмов. Примечательно, что Вэнс не стал сбривать бороду — в последнее время среди американских политиков высокого уровня это редкость. Тем самым он как бы возвращается к традициям президентов XIX века. Возможно, это намеренный символический жест. Он вполне может стать главой государства», — считает эксперт.

Что Вэнс говорит о Европе, России и Украине

После победы Трампа на выборах Вэнс, получивший пост вице-президента, продолжил ту же линию, что прежде вел в сенате. Так, он не раз критиковал страны Европы за недостаточный финансовый вклад в деятельность НАТО, а также призывал их самостоятельно обеспечивать свою безопасность. На Мюнхенской конференции 2025 года он открыто обвинил ЕС в отходе от фундаментальных принципов, заявив: основная угроза европейской демократии исходит вовсе не от России или Китая, а изнутри.

По мнению Светова, тот факт, что Вэнс не боится прямо заявлять свои претензии европейским политикам — одно из его главных качеств.

«Далеко не каждый политик на это способен: партнерам, с которыми общаешься, говорить неприятности в лицо, а не за спиной. Вэнс себе это позволяет», — заметил политолог.

Кроме того, вице-президент США — один из последовательных противников выделения многомиллиардной финансовой и военной помощи Киеву, несмотря на то что его двоюродный брат Нейт служил в ВСУ. Джей Ди не раз призывал к завершению украинского конфликта, отмечая, что его затягивание не выгодно ни одной из сторон. Кроме того, Вэнс признал: ради мира Украине придется пойти на территориальные уступки и зафиксировать новые границы с учетом успехов ВС РФ на поле боя.

Владимир Зеленский на двусторонней встрече с Джей Ди Вэнсом Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

При этом осенью 2025 года он публично пригрозил России «дурными последствиями» в случае отказа от переговоров. Он также ставил под сомнение наступательные возможности РФ, но в то же время называл вероятным развитие экономических отношений с Москвой в будущем и заявлял о высоком уровне поддержки Владимира Путина со стороны российского населения.

Американист Геворг Мирзаян в разговоре с NEWS.ru назвал Вэнса в целом прагматичным политиком, которого не стоит записывать во враги России.

«Друзей у нас там, естественно, нет, но и ярым противником РФ Вэнса назвать нельзя. Если он и правда станет следующим президентом США, то не раньше 2028 года. За это время может поменяться сам Вэнс, изменится ситуация в российско-американских отношениях, возможно, завершатся боевые действия на Украине. Его отношение к Москве будет зависеть не только от личного взгляда, но и от общей политической конъюнктуры, позиции американских элит и текущей повестки», — отметил собеседник.

Светов тоже считает, что у Вэнса нет личной враждебности к России.

«Ему 42 года, он сформировался уже в постсоветской Америке. В его воспитании не было той истерии в стиле „русские идут, сейчас сбросят атомную бомбу“. Однако он относится к РФ как к стране, которая самим фактом своего существования бросает Америке вызов», — заключил политолог.

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