На Западе США зафиксированы экстремальные температуры

На западном побережье США установилась экстремальная жара, сообщила Национальная служба погоды. По сообщению службы, на западе страны нарастает жара, а на северо-западе наблюдается крайне критическая пожароопасная погода.

Синоптики предупреждают, что волна жары будет усиливаться и достигнет пика к выходным, к этому времени во многих регионах прогнозируются критические и крайне критические условия пожарной опасности. Сочетание жары и ветров может спровоцировать возгорания в штатах Вашингтон, Орегон, Монтана, Айдахо и Вайоминг.

В связи с данной ситуацией губернатор штата Вашингтон Роберт Фергюсон ввел режим чрезвычайной ситуации и запретил разведение костров на территории своего штата. Он отметил, что рекордная засуха в сочетании с сильными ветрами создает опасные условия по всему штату. По информации местных СМИ, погодные условия, связанные с жарой, затронули более 50 млн американцев на западе страны.

Ранее стало известно о 14 тыс. людей, погибших от аномальной жары в Европе. Наибольшее число летальных исходов зафиксировали в Германии — около 6,8 тыс., а в Нидерландах и Испании оно составило менее 1 тыс.