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02 августа 2026 в 06:45

Врач рассказала о неочевидной причине появления пигментных пятен в 30 лет

Врач Ряховская: пигментные пятна в 30 лет могут указывать на заболевания печени

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Появление пигментных пятен после 30 лет может свидетельствовать о проблемах с печенью, заявила NEWS.ru врач-дерматолог, косметолог Наталья Ряховская. По ее словам, иногда косметический дефект также сигнализирует об эндокринных нарушениях.

Пигментные пятна в 30 лет — это всегда повод присмотреться к коже внимательнее. Чаще всего это последствия солнца, акне и неграмотного ухода. Но есть ситуации, когда симметричная пигментация вокруг рта, на скулах и лбу способна сопровождать патологии других органов и систем. В частности, это может указывать на гормональный сбой, заболевания щитовидной железы, печени или эндокринные нарушения. В такой ситуации первичный адресат — это врач дерматолог-косметолог. Именно он занимается кожей, исключает опасные образования и подбирает протокол лечения, — поделилась Ряховская.

Она подчеркнула, что обращаться к эндокринологу следует не по самому факту пигментных пятен. Однако, по словам врача, если учитывать все симптомы и специфику их появления, может потребоваться консультация именно этого специалиста.

Первое, с чего надо начать, — это грамотная дерматологическая оценка, дерматоскопия, анализ анамнеза и триггеров. На приеме врач подберет уход для предотвращения пигментации и ее лечения, а также анализы и консультации смежных специалистов. Лечение в таком случае — это не только про процедуры и кремы, это про дисциплину, — заключила Ряховская.

Ранее дерматолог Татьяна Егорова заявила, что при стригущем лишае, как и при аллергии, появляются красные пятна и зуд, однако у первого заболевания есть особый симптом — специфические высыпания. По ее словам, в пораженных местах волосы начинают ломаться и выпадать.

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