В МВД раскрыли излюбленный метод мошенников для адресных атак МВД РФ: мошенники создают досье на основе соцсетей для адресных атак на россиян

Мошенники собирают данные из соцсетей и мессенджеров, формируют цифровые досье на россиян и используют их для адресных атак, сообщили в пресс-центре МВД России. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, аферисты специально анализируют информацию из личных профилей и страниц, создавая основу для точечных преступных схем.

Преступники также целенаправленно собирают сведения, размещенные пользователями в личных профилях и на страницах, формируя так называемое цифровое досье. Эта информация служит основой для адресных атак, — рассказали в ведомстве.

Ранее стало известно, что злоумышленники создают поддельные веб-сайты, имитирующие App Store и иные платформы Apple, чтобы похитить личные данные пользователей. Для этого они предлагают авторизоваться через Apple ID или загрузить установщик.

Также сообщалось, что некоторые мошенники звонят людям от лица сотрудников органов правосудия. В ходе телефонного разговора аферисты называют полные данные жертвы, информируют их о дате и времени якобы судебного заседания, о заявленных требованиях и номере дела. После этого просят перейти по присланной ссылке или продиктовать код подтверждения.