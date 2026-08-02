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02 августа 2026 в 07:56

Опасную паводковую ситуацию спрогнозировали в Приморье

МЧС по Приморью: на двух реках региона ожидается подъем уровня воды

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В Приморском крае из-за обильных осадков ожидается резкое повышение уровня воды на реках Варфоломеевка и Арсеньевка. По данным Главного управления МЧС по региону, гидрологическая ситуация может достичь опасных отметок в ближайшие двое суток.

В условиях интенсивного развития дождевого паводка с учетом добегания паводочной волны создается угроза достижения уровнем воды отметок опасного гидрологического явления в Яковлевском муниципальном округе 2 августа на реке Варфоломеевка у с. Варфоломеевка и 3 августа в нижнем течении р. Арсеньевка у с. Яковлевка, — говорится в сообщении.

В ведомстве предупредили, что возможны подтопления автомобильных дорог, сельскохозяйственных угодий, хозяйственных построек и низменных участков в населенных пунктах. Жителям потенциально опасных территорий рекомендовано заблаговременно собрать документы и минимальный набор вещей для экстренной эвакуации. Краевые власти уже объявили штормовое предупреждение в связи с сильными дождями, ожидаемыми 1 и 2 августа.

Ранее сообщалось, что паводок стал причиной подтопления 47 жилых домов в Тюмени и Тюменском округе. Губернатор Александр Моор проинформировал, что за последние сутки прибавилось четыре подтопленных строения. Эвакуированы 52 человека, из них 38 размещены в пунктах временного размещения, остальные — у близких.

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