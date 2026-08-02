Финляндия сегодня представляет угрозу безопасности России, так как является частью коллективного Запада, заявил РИА Новости бывший депутат финского парламента, основатель партии «Власть принадлежит народу» Ано Туртиайнен. По его словам, Хельсинки вносит вклад в антироссийскую политику.

Финляндия представляет угрозу безопасности для России. Финляндия — часть Запада, она представляет угрозу безопасности для России, — сказал Туртиайнен.

Депутат финского парламента (2019–2023) был исключен из партии «Истинные финны» в 2021 году, после чего основал собственное движение, выступавшее против вступления Финляндии в НАТО и за сохранение добрососедских отношений с Россией. В конце 2025 года политик вместе с супругой переехал в Российскую Федерацию и получил статус беженца.

Ранее Туртиайнен рассказал, что финны готовятся воевать с Россией под влиянием пропаганды и запугиваний в СМИ. По его словам, ситуация ухудшилась из-за созданного СМИ нарратива, несмотря на его попытки убедить людей в отсутствии угрозы со стороны России.