Президент Словении попала в ДТП

Президент Словении Наташа Пирц-Мусар получила незначительные травмы в аварии, возвращаясь из отпуска в Хорватии, передает Радио и телевидение Словении. Инцидент произошел в туннеле на приморской автомагистрали при участии двух автомобилей полицейского кортежа сопровождения.

Авария произошла в пятницу в туннеле Кастелец, — уточнил телеканал.

После столкновения главу государства доставили в больницу города Изола для проведения медицинского обследования. Врачи отпустили Пирц-Мусар домой уже на следующий день, оценив ее состояние как удовлетворительное. Сейчас она находится у себя дома и чувствует себя хорошо.

До этого москвич умер под колесами иномарки на Пхукете. За рулем сбившего его автомобиля Ford находился старший административный сотрудник департамента провинциальной администрации.

Ранее заместитель губернатора Курской области Александр Чепик попал в ДТП во время рабочей поездки в Конышевский район. Несмотря на аварию, председатель правительства региона посетил районную больницу, Дом культуры и библиотеку.