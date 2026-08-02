Необычный гость-андроид выступил на Дне железнодорожника Танцующий робот-андроид выступил на Дне железнодорожника в Москве

Танцующего робота-андроида «Верунчик» представили на Дне железнодорожника в Москве, сообщает РИА Новости. Он был одет в стиле буфетчицы.

Робота одели в блузку, юбку и туфли. Также образ дополняли фартук и шапочка. На бейдже андроида было написано «Верунчик».

Ежегодно в России в первое воскресенье августа отмечается День железнодорожника. В этом году праздник выпал на 2 августа. РЖД несколько лет подряд проводят спортивные торжества в этот день по всей стране.

Ранее РЖД протестировали робота-проводника Володю в поезде «Сапсан». Он встречал пассажиров на посадке, проверял документы и билеты и помогал найти нужное место. 31 июля, робот совершил тестовую поездку на поезде № 768 и справился со своими обязанностями, а пассажиры делали фото на память с необычным проводником.

До этого в Москве в стенах Пушкинской библиотеки впервые в России состоялась официальная церемония бракосочетания двух гуманоидных роботов. Две машины дали согласие на совместный союз, после чего робот-невеста исполнила танец под песню «Матушка-земля» Татьяны Куртуковой. Важным элементом церемонии стал домашний питомец пары — робопес по имени Догматик.