Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
02 августа 2026 в 10:11

Необычный гость-андроид выступил на Дне железнодорожника

Танцующий робот-андроид выступил на Дне железнодорожника в Москве

Подписывайтесь на нас в MAX

Танцующего робота-андроида «Верунчик» представили на Дне железнодорожника в Москве, сообщает РИА Новости. Он был одет в стиле буфетчицы.

Робота одели в блузку, юбку и туфли. Также образ дополняли фартук и шапочка. На бейдже андроида было написано «Верунчик».

Ежегодно в России в первое воскресенье августа отмечается День железнодорожника. В этом году праздник выпал на 2 августа. РЖД несколько лет подряд проводят спортивные торжества в этот день по всей стране.

Ранее РЖД протестировали робота-проводника Володю в поезде «Сапсан». Он встречал пассажиров на посадке, проверял документы и билеты и помогал найти нужное место. 31 июля, робот совершил тестовую поездку на поезде № 768 и справился со своими обязанностями, а пассажиры делали фото на память с необычным проводником.

До этого в Москве в стенах Пушкинской библиотеки впервые в России состоялась официальная церемония бракосочетания двух гуманоидных роботов. Две машины дали согласие на совместный союз, после чего робот-невеста исполнила танец под песню «Матушка-земля» Татьяны Куртуковой. Важным элементом церемонии стал домашний питомец пары — робопес по имени Догматик.

Москва
роботы
праздники
РЖД
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Уровень воды поднялся на четыре сантиметра в Тюменской области
Российский дипломат высказался об отношениях с Арменией
Выросло число погибших в ресторане Balzi Rossi
В нескольких регионах России потушили почти 40 лесных пожаров
Власти Энгельса вышли на связь после налета украинских дронов
Необычный гость-андроид выступил на Дне железнодорожника
«Считаю преступлением»: Бурляев высказался о «Войне и мире» Андреасяна
В одной из стран эвакуировали 65 тыс. человек из-за ливней
Стало известно, как относятся к российским музыкантам в Австрии
Школьница бесследно пропала по пути к бабушке
СК взял на контроль дело о нападениях банды подростков на Урале
Россиянам рассказали, когда можно будет увидеть полное солнечное затмение
Американец заразился редким неизлечимым вирусом
В российском регионе ищут пропавшего на реке подростка
Правительство Армении вместе с Пашиняном ушло в отставку
Белоусов поздравил легендарные войска с профессиональным праздником
Появились подробности о последствиях атаки БПЛА на многоквартирный дом
В Хабаровском крае произошло смертельное столкновение лодки с катером
Путин поздравил десантников и ветеранов с Днем ВДВ
Стало известно о пострадавших при атаке БПЛА на многоквартирный дом
Дальше
Самое популярное
Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат
Семья и жизнь

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом
Общество

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.