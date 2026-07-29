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29 июля 2026 в 13:14

США запретили ввоз мобильных роботов из Китая

США запретили ввоз китайских гуманоидных роботов из-за угрозы нацбезопасности

Фото: Agung Kuncahya B./XinHua/Global Look Press
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Федеральная комиссия по связи США (FCC) ввела запрет на ввоз в страну китайских гуманоидных роботов, включив их в обновленный список устройств, запрещенных к импорту, говорится в сообщении ведомства. В документе уточняется, что под запрет подпадают «современные роботизированные устройства», включая андроидов и четвероногих роботов.

Решение было принято после того, как профильная межведомственная структура признала, что такая продукция создает неприемлемые риски для национальной безопасности США и безопасности американских граждан. Американские власти считают, что мобильные роботы из Китая могут собирать данные и использоваться как инструмент иностранных разведок. Исключение предусмотрено только для устройств, которые запросят федеральные ведомства.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор с 27 июля вводит ограничения на ввоз молочной продукции из Армении. Это решение принято из-за выявленных нарушений. Меры направлены на предотвращение заноса в Россию особо опасных инфекций и обеспечение безопасности отечественной молочной продукции.

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