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29 июля 2026 в 13:55

Мирный житель пострадал при атаке ВСУ на один регион

Хинштейн: один человек пострадал при атаке ВСУ на Курскую область

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Мирный житель пострадал при атаке ВСУ на Курск, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в МАКСе. Он рассказал, что украинский беспилотник ударил по по многоквартирному дому.

К сожалению, есть пострадавший: у 26-летнего мужчины термический ожог, на месте ему оказана первая медицинская помощь, — написал Хинштейн.

Глава региона отметил, что на месте работают экстренные службы. Спасатели МЧС эвакуировали жильцов из пострадавших квартир. Территория была оцеплена. Еще один дрон упал на многоквартирный дом на проспекте Победы. Там так же работают специалисты.

«Новость дополняется…

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До этого сообщалось, что в Белгородском регионе в результате атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ погиб мирный житель. В поселке Октябрьский FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль, водитель получил смертельные ранения и скончался до прибытия врачей.

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