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26 июля 2026 в 17:45

Робот от производителя секс-кукол приступит к работе в американской школе

Робот Салли от производителя секс-кукол Realbotix начнет работу в школе США

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Робот Салли от производителя секс-кукол Realbotix будет внедрен в учебный процесс в школе города Саламанка штата Нью-Йорк уже в этом году, сообщает The Guardian. Местные жители и педагоги выступили против нововведения.

Администрация школы приобрела робота-учителя за $57 тыс. (4,5 млн рублей). Салли будет доступна ученикам круглосуточно для помощи в выполнении учебных заданий. Руководитель центрального школьного округа Марк Билер воздержался от комментариев.

Ранее представители китайских компаний, разрабатывающих роботов, заявили, что современные гуманоиды пока не готовы стать полноценными домашними помощниками. По их оценке, на это потребуется еще не менее пяти — десяти лет.

До этого на севере Москвы робот-доставщик скрылся с места устроенного им ДТП. Происшествие произошло на Базовской улице около дома № 14. Робот пытался отъехать от жилого здания, однако случайно врезался в припаркованный автомобиль. Вскоре после этого робот-курьер развернулся и поехал дальше по тротуару.

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