Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
26 июля 2026 в 17:45

Женщина-арбитр получила травму во время футбольного матча во Франции

Во Франции арбитр получила сотрясение мозга из-за потасовки игроков

Скорая помощь Скорая помощь Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Арбитр Матильда Демонке получила сотрясение мозга, пока разнимала потасовку футболистов, передает агентство Reuters. Происшествие случилось на матче французского «Меца» и голландской «Фортуны» (Ситтард). Матч прошел в Форбаке и закончился победой «Меца» со счетом 3:1.

В конце первого тайма один из игроков потянул за футболку соперника, после чего началась драка. Демонке попыталась вмешаться, но попала под удар, от которого рухнула на землю. Ей мгновенно оказали медицинскую помощь. На второй тайм девушка не вышла. После окончания матча мужчины извинились перед арбитром.

Ранее полузащитник «Барселоны» и сборной Нидерландов Френки де Йонг получил разрыв медиальной коллатеральной связки правого колена, которую диагностировали после чемпионата мира 2026 года. Игрок повредил колено в составе национальной команды на турнире, где голландцы дошли до 1/16 финала, уступив Марокко в серии пенальти. Изначально врачи считали травму легкой и разрешили продолжить выступления, но в «Барсе» после дополнительных обследований выяснилось, что повреждение серьезнее.

Спорт
Футбол
арбитры
футболисты
Франция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина напал на прохожих с мачете после наезда на целую толпу
Путин заявил, что Россия не начинала войну на Украине
Тела двух альпинистов вывезли с Эльбруса
Назван неожиданный способ завести полезные знакомства
Выпускники колледжей и вузов получат новый способ начать карьеру
Армия России ударила по военным грузам в порту Черноморск
Крупное возгорание произошло на мусорном полигоне в российском регионе
Путин рассказал, сколько Россия вкладывает ресурсов в СВО
Политолог ответил, когда могут появиться предпосылки для мира на Украине
Путин расхвалил российский ледокольный флот
«Друзья подарили». Долина получила новую квартиру лучше прежней? Детали
«Всеми возможностями России»: Путин дал обещание жителям Калининграда
Робот от производителя секс-кукол приступит к работе в американской школе
Женщина-арбитр получила травму во время футбольного матча во Франции
Спасатели сделали ужасающую находку после пропажи 13-летнего мальчика
На Волге перевернулось спасательное судно, искавшее человека
Придавленный воротами мальчик скончался после пяти дней борьбы за жизнь
«Аккуратно, но решительно»: Путин высказался о борьбе с атаками на танкеры
«Значимое событие»: Моисеев рассказал о масштабном пополнении в ВМФ России
«Это не очень правильно»: Патрушев объяснил отказ от военно-морского парада
Дальше
Самое популярное
Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового
Общество

Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового

Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки
Общество

Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.