Женщина-арбитр получила травму во время футбольного матча во Франции Во Франции арбитр получила сотрясение мозга из-за потасовки игроков

Арбитр Матильда Демонке получила сотрясение мозга, пока разнимала потасовку футболистов, передает агентство Reuters. Происшествие случилось на матче французского «Меца» и голландской «Фортуны» (Ситтард). Матч прошел в Форбаке и закончился победой «Меца» со счетом 3:1.

В конце первого тайма один из игроков потянул за футболку соперника, после чего началась драка. Демонке попыталась вмешаться, но попала под удар, от которого рухнула на землю. Ей мгновенно оказали медицинскую помощь. На второй тайм девушка не вышла. После окончания матча мужчины извинились перед арбитром.

Ранее полузащитник «Барселоны» и сборной Нидерландов Френки де Йонг получил разрыв медиальной коллатеральной связки правого колена, которую диагностировали после чемпионата мира 2026 года. Игрок повредил колено в составе национальной команды на турнире, где голландцы дошли до 1/16 финала, уступив Марокко в серии пенальти. Изначально врачи считали травму легкой и разрешили продолжить выступления, но в «Барсе» после дополнительных обследований выяснилось, что повреждение серьезнее.