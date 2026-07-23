Футболист «Барселоны» до конца года не выйдет на поле из-за травмы на ЧМ

Футболист «Барселоны» до конца года не выйдет на поле из-за травмы на ЧМ Полузащитник «Барселоны» де Йонг выбыл до конца года из-за разрыва связок колена

Полузащитник «Барселоны» и сборной Нидерландов Френки де Йонг получил разрыв медиальной коллатеральной связки правого колена. Как сообщает пресс-служба каталонского клуба, травма была диагностирована после чемпионата мира 2026 года.

Игрок повредил колено в составе национальной команды на турнире, где голландцы дошли до 1/16 финала, уступив Марокко в серии пенальти. Изначально врачи считали травму легкой и разрешили продолжить выступления, но в «Барсе» после дополнительных обследований выяснилось, что повреждение серьезнее.

К счастью, на данном этапе операция не требуется, и сейчас я полностью сосредоточен на восстановлении и как можно более скором возвращении на поле, — заявил сам футболист.

Восстановление займет 5-6 месяцев. Возвращение игрока в строй ожидается не раньше января 2027 года. За «Барселону» футболист выступает с 2019 года, выиграв три чемпионских титула, два Кубка и три Суперкубка Испании. За сборную он провел 70 матчей и забил 2 гола.

Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) не выявила признаков договорных матчей на чемпионате мира 2026 года. Отмечается, что рабочая группа провела анализ всех 104 матчей турнира.