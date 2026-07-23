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23 июля 2026 в 12:29

ФИФА проверила матчи ЧМ-2026 на «договорняки»

ФИФА: на ЧМ-2026 не было выявлено договорных матчей

Фото: Pedro Paulo Diaz/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Международная федерация футбола (ФИФА) не выявила признаков договорных матчей на чемпионате мира 2026 года, сообщает SBC News. Отмечается, что рабочая группа провела анализ всех 104 матчей турнира.

Эксперты изучили отчеты букмекеров и данные о ставках, сопоставив их с информацией от участников мониторинга. Для выявления возможных нарушений на турнире задействовали представителей УЕФА, КОНМЕБОЛ, КОНКАКАФ, Азиатской и Африканской футбольных конфедераций, а также ФБР, Интерпола, ООН, Совета Европы и Sportradar.

По итогам проверки не было выявлено никаких подозрительных действий. ФИФА подтвердила, что результаты турнира полностью соответствуют стандартам честной игры.

Ранее футбольный тренер Валерий Непомнящий выразил мнение, что удаление полузащитника сборной Аргентины Энцо Фернандеса ослабило команду в финальном матче чемпионата мира по футболу 2026 года с Испанией. Он отметил, что испанская сборная изначально была сильнее.

До этого футболист Лионель Месси признался, что поражение Аргентины в финале чемпионата мира стало для него настоящим ударом. По словам спортсмена, ему нужно время, чтобы пережить проигрыш испанцам.

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