Известный тренер назвал причину поражения Аргентины в финале ЧМ-2026

Удаление полузащитника сборной Аргентины Энцо Фернандеса ослабило нападение команды в финальном матче чемпионата мира по футболу 2026 года с Испанией, заявил NEWS.ru футбольный тренер Валерий Непомнящий. Однако, по его словам, у южноамериканского коллектива и так было слишком мало шансов на завоевание титула.

После удаления Энцо Фернандеса атакующий потенциал сборной Аргентины снизился. Но, по большому счету, я не скажу, что и до этого у них были какие-то шансы [на победу в финале чемпионата мира]. Испанцы были сильнее, без вопросов, — поделился Непомнящий.

Ранее полузащитник и капитан сборной Испании Родри был признан лучшим игроком чемпионата мира 2026 года. После триумфа над Аргентиной он стал 11-м футболистом, который завоевал чемпионат мира, Лигу чемпионов и награду «Золотой мяч».

До этого на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси часть болельщиков встретила президента США Дональда Трампа неодобрительными криками. Победителем турнира стала сборная Испании, обыгравшая Аргентину в дополнительное время с минимальным счетом — 1:0.