Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
20 июля 2026 в 14:04

Известный тренер назвал причину поражения Аргентины в финале ЧМ-2026

Тренер Непомнящий: удаление Фернандеса ослабило нападение сборной Аргентины

Фото: Tom Weller/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Удаление полузащитника сборной Аргентины Энцо Фернандеса ослабило нападение команды в финальном матче чемпионата мира по футболу 2026 года с Испанией, заявил NEWS.ru футбольный тренер Валерий Непомнящий. Однако, по его словам, у южноамериканского коллектива и так было слишком мало шансов на завоевание титула.

После удаления Энцо Фернандеса атакующий потенциал сборной Аргентины снизился. Но, по большому счету, я не скажу, что и до этого у них были какие-то шансы [на победу в финале чемпионата мира]. Испанцы были сильнее, без вопросов, — поделился Непомнящий.

Ранее полузащитник и капитан сборной Испании Родри был признан лучшим игроком чемпионата мира 2026 года. После триумфа над Аргентиной он стал 11-м футболистом, который завоевал чемпионат мира, Лигу чемпионов и награду «Золотой мяч».

До этого на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси часть болельщиков встретила президента США Дональда Трампа неодобрительными криками. Победителем турнира стала сборная Испании, обыгравшая Аргентину в дополнительное время с минимальным счетом — 1:0.

Спорт
Футбол
ЧМ-2026
Аргентина
Испания
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Юлия Барышникова
Ю. Барышникова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянка поделилась жуткими подробностями «дружбы» с Эпштейном
Пентагон уличили в утаивании информации о потерях
В Казани курьер мошенников украл 260 тыс. рублей у пожилой женщины
Разбившийся на Кубани вертолет не проходил государственную регистрацию
Депутат Верховной рады раскрыла крупную махинацию Федорова в МО Украины
Аналитик раскрыла, сколько зарабатывают блогеры
Названо условие, при котором цены на нефть Brent взлетят до $100
Житель Бурятии предстанет перед судом за покушение на убийство знакомого
В НФС назвали способ ускорить развитие фитнес-отрасли
Москвича проверят на вменяемость после обвинения в убийстве отца
На Украине раскрыли, когда Сырский лишится своей должности
Инженер объяснила, куда пропали комары
Путин наградил Газманова престижной наградой
Автомобиль с девушкой съехал в озеро и утонил
Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 20 июля: обстановка улучшается?
В Госдуме ответили, какие водосчетчики подойдут для системы «умного дома»
Стало известно, изменится ли ключевая ставка 24 июля
Калининградцы отдали 24 млн рублей мошенникам за прошедшую неделю
Налет дронов на Домодедово, смерть спасателя в ЛНР: атаки ВСУ на РФ 20 июля
Российским учителям с 25-летним стажем присвоят государственную награду
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки
Общество

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов
Семья и жизнь

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.