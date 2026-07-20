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20 июля 2026 в 01:38

Капитан сборной Испании добавил свое имя в список великих футболистов

Капитан сборной Испании Родри стал лучшим футболистом ЧМ 2026 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Полузащитник и капитан сборной Испании Родри признан лучшим игроком чемпионата мира 2026 года. После победы команды над Аргентиной он также стал 11-м футболистом, которому удалось выиграть ЧМ, Лигу чемпионов и «Золотой мяч».

Родри вместе с Испанией завоевал титул чемпиона мира после победы над Аргентиной со счетом 1:0 в дополнительное время. Он провел матч в стартовом составе и был заменен на 99-й минуте.

Ранее испанец выиграл Лигу чемпионов в составе «Манчестер Сити» в 2023 году, а в 2024 году получил «Золотой мяч». До него такого достижения добивались только десять футболистов, среди которых Лионель Месси, Зинедин Зидан и Роналдиньо.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира 2026 года по футболу. Французский форвард забил 10 мячей в восьми матчах турнира.

До этого стало известно, что в составе сборных Аргентины и Испании выступали футболисты Лионель Месси и Ламин Ямаль. Латиноамериканский нападающий во время фотосессии на благотворительной акции 19 лет назад искупал испанского спортсмена, который на тот момент был еще младенцем.

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