Месси выйдет против футболиста, которого лично искупал почти 20 лет назад

Месси выйдет против футболиста, которого лично искупал почти 20 лет назад Месси и Ямаль сыграют в финале чемпионата мира Аргентина — Испания

Сборная Аргентины встретится с командой Испании в финале чемпионата мира по футболу, который пройдет 19 июля в Нью-Йорке, сообщает BBC. В составах соперников на поле выйдут Лионель Месси и Ламин Ямаль, с которым аргентинский нападающий сфотографировался и искупал его во время благотворительной акции 19 лет назад.

В 2007 году семья Ямаля выиграла в розыгрыше благотворительной организации поездку на стадион «Барселоны». Тогда им удалось сделать совместный снимок с одним из игроков каталонского клуба, хотя заранее имя спортсмена не раскрывалось. Судьбоносный кадр стал вирусным в 2024 году после публикации отцом игрока и триумфального выступления Ямаля на чемпионате Европы.

Путевку в решающий матч аргентинцы завоевали в напряженной борьбе с Англией, одержав победу со счетом 2:1. Победный мяч на второй добавленной минуте забил Лаутаро Мартинес. В другом полуфинале испанцы уверенно обыграли Францию. Сборные Англии и Франции оспорят бронзовые медали турнира. Аргентина и Испания столкнутся 19 июля.

Ранее аналитическая платформа с помощью суперкомпьютера оценила вероятности исхода решающего матча чемпионата мира. Согласно расчетам, шансы на победу сборной Испании составляют 56,31%, тогда как у Аргентины этот показатель равен 43,69%.