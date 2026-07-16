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16 июля 2026 в 15:47

Суперкомпьютер определил вероятного победителя ЧМ-2026

Суперкомпьютер платформы Opta назвал Испанию фаворитом ЧМ-2026

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Суперкомпьютер аналитической платформы Opta рассчитал шансы сборных Аргентины и Испании по футболу на победу в финальном матче чемпионата мира 2026 года, сообщается на официальном сайте проекта. Так, шансы испанцев выиграть составляют 56,31%, а вероятность победы аргентинцев оценивается в 43,69%.

В полуфинале испанская сборная разгромила команду Франции со счетом 2:0. Аргентинцы же обыграли команду Англии со счетом 2:1, забив два гола в концовке второго тайма. Уточняется, что Испания дошла до финала впервые с 2010 года, когда она стала чемпионом мира в ЮАР.

Ранее экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что сборная Аргентины в полуфинале чемпионата мира хорошо воспользовалась изменениями в команде Англии. По его мнению, англичанам следовало сбить темп соперника, а не прижиматься к своим воротам.

До этого стало известно, что ФИФА может ввести санкции против Аргентины из-за политической акции после победы сборной латиноамериканской страны над Англией. Аргентинцы после матча держали баннер с надписью «Мальвинские (Фолклендские) острова — аргентинские».

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