Аргентину могут оштрафовать за выходку после победы над Англией

Лионель Месси после победы сборной Аргентины над сборной Англии в рамках чемпионата мира по футболу FIFA 2026

Аргентину могут оштрафовать за выходку после победы над Англией ФИФА может ввести санкции против Аргентины из-за политической акции на ЧМ

Международная федерация футбола (ФИФА) может ввести санкции против Аргентины из-за политической акции после победы сборной латиноамериканской страны над Англией, сообщает BBC Sport. Аргентинцы после матча держали баннер с надписью «Мальвинские (Фолклендские) острова — аргентинские».

В спортивной федерации расценили этот поступок как непристойный. Специалисты ФИФА решили, что поведение аргентинцев нарушило правила мероприятия о политических акциях и ненадлежащем поведении команд.

Представители латиноамериканской страны поддержали своих спортсменов. Так, вице-президент государства Виктория Вильярруэль прокомментировала в соцсетях победу сборной с кадрами аргентинских солдат. В то же время британские власти потребовали провести расследование инцидента.

Речь идет об архипелаге в Атлантическом океане, из-за которого между двумя странами произошел вооруженный конфликт в 1982 году, известный как Фолклендская война (в английском языке острова называются Фолклендскими). Несмотря на поражение Аргентины, статус этот территории до сих пор остается спорным.

В ночь на 16 июля сборная Аргентины одержала победу над Англией со счетом 2:1. Англичане открыли счет на 55-й минуте: отличился Энтони Гордон. Однако аргентинцам удалось переломить ход встречи: на 85-й минуте Энцо Фернандес восстановил равновесие, а уже в добавленное время (90+2) Лаутаро Мартинес принес своей команде победу. В финале она встретится с командой Испании.