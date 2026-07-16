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16 июля 2026 в 12:47

Аргентину могут оштрафовать за выходку после победы над Англией

ФИФА может ввести санкции против Аргентины из-за политической акции на ЧМ

Лионель Месси после победы сборной Аргентины над сборной Англии в рамках чемпионата мира по футболу FIFA 2026 Лионель Месси после победы сборной Аргентины над сборной Англии в рамках чемпионата мира по футболу FIFA 2026 Фото: Tom Weller/dpa/Global Look Press
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Международная федерация футбола (ФИФА) может ввести санкции против Аргентины из-за политической акции после победы сборной латиноамериканской страны над Англией, сообщает BBC Sport. Аргентинцы после матча держали баннер с надписью «Мальвинские (Фолклендские) острова — аргентинские».

В спортивной федерации расценили этот поступок как непристойный. Специалисты ФИФА решили, что поведение аргентинцев нарушило правила мероприятия о политических акциях и ненадлежащем поведении команд.

Представители латиноамериканской страны поддержали своих спортсменов. Так, вице-президент государства Виктория Вильярруэль прокомментировала в соцсетях победу сборной с кадрами аргентинских солдат. В то же время британские власти потребовали провести расследование инцидента.

Речь идет об архипелаге в Атлантическом океане, из-за которого между двумя странами произошел вооруженный конфликт в 1982 году, известный как Фолклендская война (в английском языке острова называются Фолклендскими). Несмотря на поражение Аргентины, статус этот территории до сих пор остается спорным.

В ночь на 16 июля сборная Аргентины одержала победу над Англией со счетом 2:1. Англичане открыли счет на 55-й минуте: отличился Энтони Гордон. Однако аргентинцам удалось переломить ход встречи: на 85-й минуте Энцо Фернандес восстановил равновесие, а уже в добавленное время (90+2) Лаутаро Мартинес принес своей команде победу. В финале она встретится с командой Испании.

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