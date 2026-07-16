Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
16 июля 2026 в 00:17

Определился второй финалист чемпионата мира по футболу

Сборная Аргентины обыграла команду Англии и вышла в финал ЧМ по футболу

Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

В полуфинале чемпионата мира по футболу 2026 года, который прошел в Атланте (штат Джорджия), сборная Аргентины одержала волевую победу над командой Англии со счетом 2:1. В решающем матче, запланированном на 19 июля, аргентинцы встретятся с Испанией, ранее разгромившей Францию (2:0).

Англичане открыли счет на 55-й минуте: отличился Энтони Гордон. Однако аргентинцам удалось переломить ход встречи: на 85-й минуте Энцо Фернандес восстановил равновесие, а уже в добавленное время (90+2) Лаутаро Мартинес принес своей команде победу.

Турнир впервые проводится в трех странах — США, Канаде и Мексике — и впервые с участием 48 сборных. Действующим чемпионом мира является именно Аргентина, которая теперь во второй раз подряд выходит в финал.

Ранее сообщалось, что полуфинальная встреча чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Англии и Аргентины получила статус «самого высокого риска» на турнире. Такое решение было принято по итогам совместного заседания ФБР, местной полиции и ФИФА, состоявшегося накануне игры. Власти опасаются возможных беспорядков на фоне давнего политического противостояния двух стран. Напряженность вокруг матча подогревается неурегулированным территориальным спором вокруг Фолклендских (Мальвинских) островов, из-за которых Великобритания и Аргентина воевали в 1982 году.

Спорт
Аргентина
ЧМ-2026
финалы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Звучит цинично»: в МИД РФ дали оценку претензиям по охране на ЗАЭС
Совбез выявил, как изменился подход Украины к атакам на Россию за полгода
Атака ВСУ на Запорожскую АЭС: убийство главного инженера, последствия
Пострадавший в Монако бизнесмен обвинил в покушении разведку Украины
Зеленский определился с кандидатурой нового премьер-министра Украины
Определился второй финалист чемпионата мира по футболу
«Им не нравится»: в США оценили возможность договоренностей с Ираном
Моется не каждый день, но маникюр — это святое: как Шурыгина сидит в СИЗО
«Преступный шаг»: в МИД РФ осудили попытку ВСУ запугать сотрудников ЗАЭС
Пентагон может строить военные планы на Кубу
В Финляндии назвали ответственных за продолжение конфликта на Украине
МАГАТЭ высказалось об убийстве главного инженера ЗАЭС
В МО РФ рассказали, сколько призывников отправили на службу весной
«Это было честью»: министр обороны Украины сделал громкое заявление
В МИД РФ предположили, чем обернется для мира убийство инженера ЗАЭС
Зеленский вновь неожиданно перешел на русский язык во время выступления
В МО РФ озвучили, находились ли призывники весеннего периода в зоне СВО
«Это не случайность»: ВСУ уличили в убийстве атомщика ЗАЭС
Зеленский уволил главу Минобороны: триумф ударов России, прогноз СВО
Россиян задержали в Стамбуле из-за чтения Библии: что известно, причины
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.