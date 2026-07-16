Определился второй финалист чемпионата мира по футболу Сборная Аргентины обыграла команду Англии и вышла в финал ЧМ по футболу

В полуфинале чемпионата мира по футболу 2026 года, который прошел в Атланте (штат Джорджия), сборная Аргентины одержала волевую победу над командой Англии со счетом 2:1. В решающем матче, запланированном на 19 июля, аргентинцы встретятся с Испанией, ранее разгромившей Францию (2:0).

Англичане открыли счет на 55-й минуте: отличился Энтони Гордон. Однако аргентинцам удалось переломить ход встречи: на 85-й минуте Энцо Фернандес восстановил равновесие, а уже в добавленное время (90+2) Лаутаро Мартинес принес своей команде победу.

Турнир впервые проводится в трех странах — США, Канаде и Мексике — и впервые с участием 48 сборных. Действующим чемпионом мира является именно Аргентина, которая теперь во второй раз подряд выходит в финал.

Ранее сообщалось, что полуфинальная встреча чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Англии и Аргентины получила статус «самого высокого риска» на турнире. Такое решение было принято по итогам совместного заседания ФБР, местной полиции и ФИФА, состоявшегося накануне игры. Власти опасаются возможных беспорядков на фоне давнего политического противостояния двух стран. Напряженность вокруг матча подогревается неурегулированным территориальным спором вокруг Фолклендских (Мальвинских) островов, из-за которых Великобритания и Аргентина воевали в 1982 году.