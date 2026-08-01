Звезда всех клумб: 3 классных сорта петунии, которые цветут до заморозков, и удивительная история цветка

Петуния уже много лет остается главным украшением клумб, балконов и дачных цветников. Ее любят за невероятное разнообразие оттенков и почти непрерывное цветение с начала лета до самых заморозков. Но мало кто знает, что у этого популярного растения довольно необычная история: сначала его приняли за табак, а позже вокруг него появились легенды о мистических свойствах.

Родиной петунии считается Южная Америка — Бразилия, Аргентина и Уругвай. Первые растения европейские ботаники обнаружили в конце XVIII века. Французский ученый Жан-Батист Ламарк сначала ошибочно отнес новый цветок к роду табака, поэтому название произошло от бразильского слова petun — «табак». Позже ошибку исправили, а в XIX веке селекционеры создали первые гибриды, которые положили начало современным садовым сортам.

Если хочется, чтобы клумба оставалась яркой до осени, стоит обратить внимание на три проверенных сорта. Easy Wave быстро разрастается, образует пышные каскады и цветет практически без перерывов до первых заморозков. Supertunia Vista Bubblegum считается одним из рекордсменов по продолжительности цветения: при регулярном поливе и подкормках куст буквально скрывается под розовыми цветками все лето. Shock Wave Purple Tie Dye отличается компактностью, устойчивостью к дождю и обильным цветением, благодаря чему отлично подходит как для кашпо, так и для клумб.

Современные петунии делят на крупноцветковые, многоцветковые, кустовые, каскадные и ампельные. Одни поражают огромными цветками, другие лучше переносят дождь и ветер, а ампельные формы создают эффектные цветущие водопады в подвесных кашпо.

С петунией связано немало интересных легенд. Из-за родства с табаком в Европе ее когда-то считали растением с мистической силой, а у народов Южной Америки существовало поверье, что аромат цветка способен отгонять злых духов и приносить удачу дому.