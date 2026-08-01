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01 августа 2026 в 17:42

Страшная авария с жертвами произошла на трассе Алтай — Кузбасс

Три человека погибли в ДТП на трассе Алтай — Кузбасс

Фото: vk.ru/gumvd42
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Три человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Кемеровской области на трассе Алтай — Кузбасс, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД. Авария произошла около 13:30 (09:30 мск) на 213-м километре автодороги. По предварительным данным, 35-летний водитель Toyota Avensis выехал на полосу встречного движения, после чего произошло столкновение с автомобилем Great Wall.

В результате аварии водитель Toyota и две его пассажирки в возрасте 31 года и 39 лет скончались до приезда скорой медицинской помощи, девятилетняя пассажирка Toyota доставлена в медучреждение с травмами различной степени тяжести, — отмечается в сообщении.

Ранее шесть человек, включая двоих детей, получили травмы в результате аварии на трассе Санкт-Петербург — Невель в Псковской области. По предварительным данным, ДТП произошло в Стругокрасненском округе из-за того, что водитель Renault Sandero при выезде с прилегающей территории не уступила дорогу автомобилю Skoda Rapid. За рулем Renault находилась 1989 года рождения женщина, автомобилем Skoda управлял 53-летний мужчина.

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