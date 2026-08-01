Один из крупнейших православных памятников России открыли в Екатеринбурге

Один из крупнейших православных памятников России открыли в Екатеринбурге В Екатеринбурге открыли 16-метровую скульптуру «Собор Архистратига Михаила»

В Екатеринбурге в День города открыли скульптурную композицию «Собор Архистратига Михаила», сообщает РИА Новости. Памятник высотой почти 16 метров стал одним из крупнейших православных монументов в России.

На мероприятии присутствовали полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога, губернатор Свердловской области Денис Паслер и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Церемонию освящения памятника провел митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Композиция, созданная скульптором Алексеем Шитовым, включает восемь архангелов, парящих над сферой, символизирующей мироздание. Памятник установлен рядом с академией спорта РМК на пересечении улиц Светлореченской и Архангела Михаила.



Ранее заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов призвал ввести штрафы для сайтов, предлагающих псевдоисторические экскурсии. По его словам, подобные услуги направлены на внедрение оккультных идей в сознание общества.