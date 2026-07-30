«Духовная диверсия»: общественник о псевдоисторических экскурсиях

Заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов призвал ввести штрафы для сайтов, предлагающих псевдоисторические экскурсии. По его словам, подобные услуги направлены на внедрение оккультных идей в сознание общества.

В последнее время на сайтах объявлений и в социальных сетях все чаще появляются предложения, которые нельзя назвать иначе как духовной диверсией. «Масонские кофепития», экскурсии-триллеры с загадочными названиями вроде «Нетайная Лубянка» или «Убить дядю царя» — это не просто маркетинговые уловки. Это попытка внедрить в сознание людей оккультные и откровенно псевдоисторические смыслы. Я предлагаю внести поправки в законодательство, усиливающие ответственность интернет-площадок за распространение подобных услуг. Во-первых, ввести административные штрафы за размещение объявлений об эзотерических или псевдоисторических услугах без ссылки на аккредитацию, с прогрессивной шкалой за повторные нарушения, — высказался Иванов.

Он подчеркнул, что нужно обязать владельцев сайтов и соцсетей проверять объявления на соответствие закону «Об основах туристской деятельности» и требованиям аттестации. Также, по словам общественника, следует считать пропаганду оккультизма, масонства и других деструктивных идеологий через коммерческие услуги формой информационной угрозы.

Масонство как тайное общество всегда было антихристианским и антигосударственным проектом, и любые попытки его популяризации, даже в форме «кофепития», должны встречать жесткий отпор. Особенно цинично, когда такие услуги предлагаются за деньги на платформах, которые по определению должны быть нейтральными площадками для законных услуг. Кроме того, с 1 марта 2026 года в России действует новый порядок аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков. Без внесения в единый федеральный реестр оказывать такие услуги запрещено. Согласно поправкам, вступившим в силу 4 июля 2026 года, любой гид обязан при размещении объявления в интернете указывать ссылку на свою запись в этом ресурсе, — заключил Иванов.

Ранее сенатор от КПРФ Айрат Гибатдинов предложил запретить эзотерикам комментировать пропажи людей. По его мнению, псевдоэксперты, стремясь к популярности, переходят моральные границы и мешают работе спасателей.