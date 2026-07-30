Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
30 июля 2026 в 12:44

«Духовная диверсия»: общественник о псевдоисторических экскурсиях

Общественник Иванов призвал штрафовать сайты псевдоисторических экскурсий

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов призвал ввести штрафы для сайтов, предлагающих псевдоисторические экскурсии. По его словам, подобные услуги направлены на внедрение оккультных идей в сознание общества.

В последнее время на сайтах объявлений и в социальных сетях все чаще появляются предложения, которые нельзя назвать иначе как духовной диверсией. «Масонские кофепития», экскурсии-триллеры с загадочными названиями вроде «Нетайная Лубянка» или «Убить дядю царя» — это не просто маркетинговые уловки. Это попытка внедрить в сознание людей оккультные и откровенно псевдоисторические смыслы. Я предлагаю внести поправки в законодательство, усиливающие ответственность интернет-площадок за распространение подобных услуг. Во-первых, ввести административные штрафы за размещение объявлений об эзотерических или псевдоисторических услугах без ссылки на аккредитацию, с прогрессивной шкалой за повторные нарушения, — высказался Иванов.

Он подчеркнул, что нужно обязать владельцев сайтов и соцсетей проверять объявления на соответствие закону «Об основах туристской деятельности» и требованиям аттестации. Также, по словам общественника, следует считать пропаганду оккультизма, масонства и других деструктивных идеологий через коммерческие услуги формой информационной угрозы.

Масонство как тайное общество всегда было антихристианским и антигосударственным проектом, и любые попытки его популяризации, даже в форме «кофепития», должны встречать жесткий отпор. Особенно цинично, когда такие услуги предлагаются за деньги на платформах, которые по определению должны быть нейтральными площадками для законных услуг. Кроме того, с 1 марта 2026 года в России действует новый порядок аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков. Без внесения в единый федеральный реестр оказывать такие услуги запрещено. Согласно поправкам, вступившим в силу 4 июля 2026 года, любой гид обязан при размещении объявления в интернете указывать ссылку на свою запись в этом ресурсе, — заключил Иванов.

Ранее сенатор от КПРФ Айрат Гибатдинов предложил запретить эзотерикам комментировать пропажи людей. По его мнению, псевдоэксперты, стремясь к популярности, переходят моральные границы и мешают работе спасателей.

Общество
штрафы
экскурсии
россияне
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Собака привела к трупу в сумке: тело экс-модели Гурник нашли в лесу
«Пришлось поползать»: известного российского хоккеиста прооперировали
Юрист объяснил, в каком случае аренда квартиры выгоднее ипотеки
Суд вынес решение по делу об имуществе покойной Эми Уайнхаус
Бизнес-центр «Монарх» эвакуировали в Москве из-за угрозы минирования
Медведев осмотрел сбитый беспилотник ВСУ подо Ржевом
Полиция предотвратила «стрелку» с участием 69 школьников
Губернатор раскрыл масштаб атаки БПЛА на логистический центр в Пензе
В США назвали неочевидное последствие санкций против России
Дроны атаковали четыре муниципалитета Белгородской области
Стала известна причина пожара у порта Дамиетта в Египте
Почему пищепром зависит от газа не меньше, чем от электричества
Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 30 июля: где можно заправиться
Политолог оценил последствия нового пакета санкций США
Пожар на складе Wildberries тушат под Пензой
Появились детали смертельного ДТП с 14-летним подростком за рулем
Аэропорт в российском городе перестал принимать и отправлять самолеты
Невролог предупредила об опасности просмотра рилсов для детей
Появились подробности атаки ВСУ по логистическому центру в Пензе
Пашинян заявил, что Армения ищет альтернативу России в двух сферах
Дальше
Самое популярное
Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой
Общество

Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.