В «Острове Мечты» появится свыше 30 новых заведений общественного питания

«Остров Мечты» анонсировал обновленную гастрономическую карту парка в преддверии открытия новых тематических зон под открытым небом. С 1 августа 2026 года количество точек питания увеличится до 62: помимо существующих кафе и ресторанов, появится еще 30 новых заведений, а ассортимент меню достигнет 500 уникальных блюд.

Сегодня гости выбирают не только аттракционы, но и яркие впечатления. Мы видим, как гастрономия становится важной частью семейного отдыха, поэтому создаем не просто кафе, а пространства с собственной историей и настроением. Для нас еда — это еще один способ погрузить посетителя в атмосферу парка и подарить мультисенсорный опыт, который невозможно получить в классическом ресторане или кафе, — заявил руководитель департамента общественного питания «Острова Мечты» Марсель Кальмаев.

Каждое заведение будет иметь уникальный сюжет, дизайн и атмосферу, обогащая историю своего местоположения. В «Территории скорости» откроются «Бензобар», «Пиц-стоп» и «Турбо-тако». В «Рыбацкой бухте» появятся бары, стилизованные под лодки, а в «Деревне Дримчиков» — кафе, оформленное как заправочная станция. Здесь можно не только перекусить, но и продолжить свое путешествие, наслаждаясь обстановкой.

Ранее сообщалось, что в парке «Остров Мечты» появится первая в стране мультимедийная улица, использующая технологию Naked Eye 3D. Огромные экраны позволят видеть объемные изображения без очков, а персонажи анимационных историй выйдут за пределы зданий, превращая прогулку в интерактивное шоу.