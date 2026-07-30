«Сотрудники больше двух часов на улице»: в Москве эвакуировали бизнес-центр

«Сотрудники больше двух часов на улице»: в Москве эвакуировали бизнес-центр Бизнес-центр «Монарх» эвакуировали в Москве из-за угрозы минирования

Бизнес-центр «Монарх», расположенный на севере Москвы возле метро «Динамо», эвакуировали из-за угрозы минирования, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По его информации, на место ЧП приехали сотрудники правоохранительных органов со служебными собаками, а также саперы.

Приехали собаки и саперы. Сотрудники уже больше двух часов на улице, — рассказали очевидцы.

Ранее в Екатеринбурге после введения режима беспилотной опасности эвакуировали сотрудников местного склада Wildberries. Как уточнили в пресс-службе маркетплейса, в настоящее время работа объекта приостановлена. Продавцов предупредили, что склад пока не принимает товары.

До этого стало известно, что сотрудников администрации Якутска эвакуировали из здания мэрии после анонимного сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве. Письмо поступило на электронную почту. На место прибыли оперативные службы и специалисты-взрывотехники, территорию возле здания оцепили.