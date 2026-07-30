Стало известно, сколько Армения зарабатывает на российских туристах Турэксперт Абасов: доходы Армении от гостей из РФ оцениваются в $1 млрд ежегодно

Доходы Армении от приема гостей из России оцениваются в $1 млрд (73,9 млрд рублей) ежегодно, заявил NEWS.ru эксперт РСТ, руководитель аналитического центра АПКАП Михаил Абасов. Он отметил, что за 2025-й страну посетили более 2,2 млн туристов. По его словам, несмотря на некоторое снижение доли российских граждан в общем турпотоке, их абсолютное число остается ключевым фактором для загрузки армянских гостиниц, ресторанов и прочей региональной инфраструктуры.

В 2025 году Армению посетили более 2,2 млн иностранных туристов. Прирост к предыдущему году составил 2,5%. Россияне сформировали 921–938 тыс. прибытий, или 41–43% всего объема. Доля снизилась по сравнению с 49–52% 2023 года, но абсолютные цифры по-прежнему определяют загрузку гостиниц, ресторанов и региональной инфраструктуры. В первом квартале 2026 года въезд вырос до 453 тыс. человек — на 18,2% к аналогичному периоду 2025-го. Туризм обеспечивает около 13,5% ВВП и до четверти занятости. Доходы только от российских гостей оцениваются примерно в $1 млрд ежегодно, — пояснил Абасов.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна занимается поиском альтернативы отношениям с Россией в экономической и политической сферах. По его словам, республика выбрала курс расширения стратегического взаимодействия.