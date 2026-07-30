Рекламодатели из Китая стали тратить больше на продвижение в VK

Рекламодатели из Китая стали тратить больше на продвижение в VK

В первом полугодии 2026 года китайские компании значительно увеличили расходы на продвижение в социальной сети «ВКонтакте». Их бюджеты превысили 2,5 млрд рублей, а число рекламодателей из Китая выросло на 62%.

Китайский бизнес — драйвер роста российского рекламного рынка. Компании из этой страны уверенно удерживают статус главного рекламодателя-нерезидента. При этом игровой сегмент остается крупнейшим по бюджетам. VK закрывает все потребности игрового клиента, от платежных решений до трафика, — заявила операционный директор бизнес-группы «Экосистемные и комплексные сервисы» VK Ирина Совик.

Самым популярным методом продвижения остается универсальное объявление, которое позволяет системе автоматически подстраивать тексты и креативы под разные площадки. В то же время китайские рекламодатели значительно увеличили свои инвестиции в видеорекламу, увеличив бюджеты в 6,8 раз.

Ранее сообщалось, что за последний год число авторов, которые начали получать доход от партнерской программы «ВКонтакте», возросло на 91%. Количество авторов, зарабатывающих более 100 тыс. рублей ежемесячно, увеличилось почти в четыре раза.